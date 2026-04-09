ગુજરાત રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર; પૂર્વ 'આપ' નેતા ધારણ કરશે કેસરિયો, જાણો ભાજપનો શું છે પ્લાન

ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarગુજરાત રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર; પૂર્વ આપ નેતા ધારણ કરશે કેસરિયો, જાણો ભાજપનો શું છે પ્લાન

Raju Karpada: ગુજરાતના રાજકારણમાં ચૂંટણી પહેલા સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે. જી હા... આદ આદમી પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા રાજુ કરપડામાં ભાજપમાં જોડાશે. રાજુ કપરાડા ભાજપમાં જોડાવવાથી સ્થાનિક સ્તરે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને કેટલી અસર થાય છે. 
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:40 AM IST

Raju Karpada: ગુજરાતના રાજકારણમાં હાલ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ આક્ષેપો સાથે પલપલટાની મોસમ ખીલી છે, ત્યારે એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. પૂર્વ દિગ્ગજ નેતા અને જાણીતા ખેડૂત આપ નેતા રાજુ કરપડા કેસરિયા કરશે. આજે બપોરે રાજુ કરપડા ગાંધીનગરમાં કમલમ ખાતે ભાજપનો ખેસ પહેરશે. રાજુ કરપડા ભાજપમાં જોડાવવાથી  ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ભાજપની પકડ વધુ મજબૂત બને તેવી શક્યતા છે.

'કમલમ' ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમ
આ વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે ગાંધીનગરના કમલમ ખાતે આજે બપોરે 12:30 વાગ્યે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. આ પ્રસંગે ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં રાજુ કરપડા વિધિવત રીતે ભાજપનો ખેસ ધારણ કરશે. તેમની સાથે તેમના સમર્થકો પણ મોટી સંખ્યામાં કેસરિયો ધારણ કરે તેવી સંભાવના છે. તમને જણાવી દઈએ કે રાજુ કરપડા ખેડૂત નેતા તરીકે નામના ધરાવે છે, જેઓ હંમેશાં ખેડૂતોના પ્રશ્નો માટે સતત અવાજ ઉઠાવતા રહ્યા છે.

બીજી બાજુ, રાજુ કરપડામાં ભાજપમાં જોડાવવાથી ભાજપ એક કાંકરે અનેક લક્ષ્યાંક સાંધી શકે છે. જી હા...રાજુ કરપડાની ખેડૂત સંગઠનો પર સારી પકડ હોવાથી ભાજપને ગ્રામીણ વોટબેંકમાં સીધો ફાયદો મળી શકે છે. એટલે કે ખેડૂતોના વોટ ખેંચવામાં ભાજપે મોટો લક્ષ્યાંક પાર પાડ્યો છે. એવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે ભાજપ રાજુ કપરાડાને આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મોટી જવાબદારી સોંપી શકે છે અથવા તેમને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. બીજી બાજુ રાજુ કપરાડા ભાજપમાં કેસરિયો કરતા આપ આદમી પાર્ટીને મોટો ફટકો પડ્યો છે.

ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવવાની શક્યતા
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપ રાજુ કરપડાને મોટી જવાબદારી સોંપી શકે છે, એવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે રાજુ કપરાડા ભાજપમાં જોડાયા બાદ આગામી જિલ્લા પંચાયત કે તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે. ભાજપ અમુક કોઈ ચોક્કસ વિસ્તારમાં ખેડૂત ચહેરા તરીકે રજૂ કરી શકે છે. 

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

