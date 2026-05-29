/દીકરી અંદર ના આવતી, પાણી પીવું નહીં, ઘરમાં ઝેરી દવા છે...! મોત પહેલા દીકરીની કાળજી માટે અંતિમ ચિઠ્ઠીમાં પિતાના શબ્દોથી કાળજું કંપી ઉઠશે

Father End Life Due To Unemployment : શેરબજારમાં દેવુ થઈ જતા બેરોજગારી અને આર્થિક સંકડામણથી ગાંધીનગરના કુડાસણમાં એક યુવકે મોત વ્હાલુ કર્યું. પાંચ દિવસ બાદ મૃતદેહ ઘરમાં પડી રહ્યો. જોકે, દીકરી માટે પિતાએ લખેલી અંતિમ ચિઠ્ઠી ભાવુક કરી દે તેવી છે
Gandhinagar News : ગાંધીનગરના કુડાસણમાં કાળજુ કંપાવી દેતી ઘટના બની છે. 42 વર્ષીય ગુજરાતી યુવકે નોકરી છૂટી જતા બેરોજગારીના ડરથી મોત વ્હાલુ કર્યું છે. જોકે, મોત પહેલા ગુજરાતી યુવકે દરવાજાની બહાર દીકરી માટે લગાડેલી ચિઠ્ઠી ભાવુક કરી દે તેવી છે. જેના પર દીકરીની સુરક્ષા માટે મૃતક પિતા પાસે આવવું નહિ તેની સૂચના હતી.
પાંચ મહિનાથી નોકરી જવાથી બેરોજગાર થયા હતા
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મુંબઈ મુંબઈના વતની પંકજભાઈ સુરેન્દ્રભાઈ ભણસાલી ગાંધીનગરના ઈન્ફોસિટી કાતે આવેલ (NXC) સ્ટોક માર્કેટની ઓફિસમાં નોકરી કરતા હતા. તેઓ મુંબઈના બોરીવલી વિસ્તારમાં રહેતા હતા. છેલ્લાં પાંચ મહિનાથી તેમની નોકરી છૂટી ગઈ હતી, અને તેઓ બેરોજગાર હતા. બીજી તરફ, શેરબજારમાં મોટું દેવું થઈ ગયું હતું. આ કારણે તેઓ માનસિક તણાવમાં આવી ગયા હતા. ઉપરથી નોકરી ન હોવાથી આર્થિક સંકડામણમાં હતા.
પત્ની પાંચ દિવસથી સંપર્ક કરતી હતી, પણ જવાબ ન મળતો
13 મેના રોજ પંકજભાઈની પત્ની તેમની દીકરીને લઈને પિયર વેકેશન માટે ગઈ હતી. તેના બાદ 22 મેના રોજ તેમની પતિ સાથે છેલ્લા ફોન પર વાત થઈ હતી. પરંતું 22 મે બાદથી તેમનો ફોન સતત સ્વીચ ઓફ આવતો હતો. તેમની પત્નીએ વારંવાર સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ કોઈ જવાબ મળતો ન હતો. તેથી તેમને પતિની ચિંતા સતાવતી હતી. તેથી 27 મેના રોજ તેઓ ગાંધીનગરમાં ઘરે આવી પહોંચ્યા હતા.
પાંચ દિવસથી ઘરમાં લાશ સડી ગઈ
પત્ની ઘરે પહોંચી તો ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો હતો. તેઓએ અંદર જઈને જોયું તો પંકજભાઈ જમીન પર મૃત હાલતમાં પડેલા હતા. આ જોઈ તેઓ હચમચી ગયા હતા, અને તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. જમીન પર પતિ મૃત હાલતમા હતા, અને તેમનો ચહેરો કાળો પડી ગયો હતો. પંકજભાઈએ ઝેરી દવા પીને આપઘાત કર્યો હતો.
ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે, પંકજભાઈના આપઘાત બાદ 5 દિવસ સુધી તેમની લાશ ઘરમાં પડી રહી હતી. ઝેરને કારે તેમનું શરીર તથા ચહેરો કાળો પડી ગયો હતો. જે અત્યંત ડરામણો લાગતો હતો. આ બાદ ગાંધીનગર પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
દીકરી માટે ચિઠ્ઠી ચોંટાડી
એક પિતાએ મોતના અંતિમ ક્ષણોમાં પણ પોતાની દીકરીની કાળજી રાખી હતી. તેમને ખબર હતી કે, ઝેર પીધા બાદ તેમનો મૃતદેહ ખરાબ થવાનો છે. તેથી તેઓએ દરવાજાની બહાર દીકરી માટે એક ચેતવણી આપતી ચિઠ્ઠી ચોંટાડી હતી. જેમાં તેઓએ લખ્યું હતું કે, દીકરી અંદર ના આવતી, પાણી પીવું નહીં, ઘરમાં ઝેરી દવા છે, માસ્ક પહેરવું. આમ, પિતાએ અંતિમ પળોમાં પણ દીકરીની ચિંતા કરી હતી. જે ભાવુક કરી દે તેવી ક્ષણ હતી.