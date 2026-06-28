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ગાંધીનગર હાઈ-વે પર અકસ્માત બાદનો વધુ એક રૂંવાડા ઊભા કરતો VIDEO: મોતને સામે જોઈને પણ યુવક મોબાઈલ શોધતો રહ્યો!

Gandhinagar Accident: ગાંધીનગરના એસ.જી. હાઈવે પર સરગાસણ બ્રિજ પાસે ગુરુવારે મધરાતે સર્જાયેલા ભયાનક અકસ્માતે સૌને હચમચાવી દીધા છે. એક પછી એક ચાર લક્ઝુરિયસ કાર વચ્ચે થયેલી આ ટક્કર બાદ ક્રેટા કારમાં લાગેલી આગ અને ત્યારબાદ સામે આવેલા વીડિયોએ ચર્ચા જગાવી છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, કાર ભડભડ સળગતી હતી છતાં એક યુવક જીવના જોખમે ગાડીની અંદર પોતાનો મોબાઈલ શોધતો રહ્યો હતો!

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:07 AM IST
ગાંધીનગર હાઈ-વે પર અકસ્માત બાદનો વધુ એક રૂંવાડા ઊભા કરતો VIDEO: મોતને સામે જોઈને પણ યુવક મોબાઈલ શોધતો રહ્યો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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