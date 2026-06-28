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ગાંધીનગરમાં કોસ્ટ ગાર્ડ જવાનને જિંદગી ટૂંકાવવાનો કર્યો પ્રયાસ; સર્વિસ રાઈફલથી જાતે મારી ગોળી, હાલત ગંભીર

Gandhinagar Coast Guard Cop Shoots Himself:  ગાંધીનગરના સેક્ટર-1 વિસ્તારમાં ગાયત્રી મંદિર પાસે આવેલી કોસ્ટ ગાર્ડની ઓફિસ નજીક આજે એક દુર્ઘટના બની હતી. જેમાં 43 વર્ષીય કોસ્ટ ગાર્ડ જવાન હસમુખ પ્રજાપતિને કોઈ અગમ્ય કારણોસર ગોળી વાગતા તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ બનાવની જાણ થતાં જ ઈજાગ્રસ્ત જવાનને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ આ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:15 PM IST
ગાંધીનગરમાં કોસ્ટ ગાર્ડ જવાનને જિંદગી ટૂંકાવવાનો કર્યો પ્રયાસ; સર્વિસ રાઈફલથી જાતે મારી ગોળી, હાલત ગંભીર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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