/ગાંધીનગરના કુડાસણમાં મોટી દુર્ઘટના, નિર્માણાધીન બાંધકામનો સ્લેબ ધરાશાયી, 25થી વધુ મજૂરો ઇજાગ્રસ્ત

Gandhinagar Building Collapse : ગાંધીનગરના કુડાસણમાં મોટી દુર્ઘટના બની છે. કુડાસણ વિસ્તારમાં નિર્માણાધીન બાંધકામનો સ્લેબ અચાનક ધરાશાયી થતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ ઘટનામાં 25થી વધુ મજૂરો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાની આશંકા છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડના ચાર ગાડીઓ તેમજ એમ્બ્યુલન્સો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમો દ્વારા કાટમાળ હટાવીને તેમાં ફસાયેલા મજૂરોને શોધવા અને બચાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ગાંધીનગર સિવિલ ખસેડાયા
ઇજાગ્રસ્ત મજૂરોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનામાં કેટલાક મજૂરોને ગંભીર ઈજા પહોંચી હોવાની પણ પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં પણ લોકોના ટોળા એકત્ર થયા હતા.
બચાવ કામગીરી ચાલુ
બીજી તરફ કાટમાળમાં હજુ પણ કેટલાક મજૂરો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જેના પગલે બચાવ કામગીરી વધુ તેજ કરવામાં આવી છે. ફાયર બ્રિગેડ અને બચાવ ટીમો કાટમાળને સાવચેતીપૂર્વક હટાવીને અંદર કોઈ વ્યક્તિ ફસાઈ છે કે નહીં તેની તપાસ કરી રહી છે.
ગાંધીનગર સિવિલમાં એમ્બ્યુલન્સની લાઈનો લાગી, કુડાસણમાં બાંધકામ દરમિયાન ધાબુ પડતા 25 જેટલા ઈજાગ્રસ્ત#gandhinagar #gujarat #slabcollapsed #breakingnews #viralvideos pic.twitter.com/4XHXekVoVo
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 9, 2026
બાંધકામ દરમિયાન આ ભાગ કયા કારણોસર ધરાશાયી થયો તે અંગે હજુ સ્પષ્ટ માહિતી સામે આવી નથી. સમગ્ર ઘટનાને પગલે સ્થાનિક તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા
કુડાસણમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર બનેલી દુર્ઘટનાની જાણ થતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેમણે સમગ્ર ઘટનાની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી અધિકારીઓ પાસેથી ઘટનાની વિગતો મેળવી હતી. આ દરમિયાન ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને અધિકારીઓની હાજરીમાં કાટમાળ હટાવવાની અને બચાવ કામગીરીની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.
આરોગ્ય મંત્રી સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસરિયા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે, તો સિવિલ હોસ્પિટલ અધિક્ષક મીતા પરીખ, RMO સહિતના ડોક્ટર અને અધિકારીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા છે. અત્યાર સુધી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 15 લોકોને લાવવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 3 લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે.