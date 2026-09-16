/ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર: જાણો ક્યારે થશે મતદાન અને મતગણતરી

Gandhinagar Municipal Corporation Election: રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ જાહેરાતની સાથે ગાંધીનગર મનપા વિસ્તારમાં આદર્શ આચારસંહિતા લાગૂ થઈ ગઈ છે. ગાંધીનગર મનપાના 11 વોર્ડની કુલ 44 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાશે.
મતદાન અને મતગણતરીની તારીખ
ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીમાં મતદાન 11 ઓક્ટોબરે થશે, જ્યારે મતગણતરી 13 ઓક્ટોબરે થશે. ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં કુલ 2 લાખ 59 હજાર 443 મતદાતા છે. કુલ 295 બુથ પર મતદાન થશે. ગાંધીનગર મનપામાં 44 બેઠકમાંથી કુલ 22 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે. SC માટે 5 બેઠક અને ST માટે 1 બેઠક અનામત છે. 12 બેઠકો ઓબીસી માટે અનામત છે. જ્યારે 13 બેઠકો સામાન્ય છે.
સમગ્ર ચૂંટણી કાર્યક્રમ
ચૂંટણી જાહેર થવાની તારીખઃ 16 સપ્ટેમ્બર 2026
જાહેરનામુ પ્રસિદ્ધ થવાની તારીખઃ 21 સપ્ટેમ્બર, 2026
ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખઃ 26 સપ્ટેમ્બર, 2026
ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણીઃ 28 સપ્ટેમ્બર, 2026
ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની તારીખઃ 29 સપ્ટેમ્બર 2026
મતદાન તારીખઃ 11 ઓક્ટોબર 2026
પુનઃમતદાનની તારીખ (જરૂર પડે તો): 12 ઓક્ટોબર, 2026
મતગણતરીની તારીખઃ 13 ઓક્ટોબર, 2026
ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખઃ 16 ઓક્ટોબર, 2026
BREAKING NEWS: Gandhinagar Mahanagarpalikaની ચૂંટણી જાહેર, 11 ઓક્ટોબરે મતદાન અને 13 ઓક્ટોબરે પરિણામ#GandhinagarMunicipalCorporation #Election2026 #ElectionDate #Gujarat #breakingnews pic.twitter.com/hlQjTOzT7O
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 16, 2026
ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે જોવા મળશે જંગ
ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે ત્રિકોણીય જંગ જોવા મળી શકે છે. વર્ષ 2021મા ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં ભાજપે જંગી બહુમતીથી જીત મેળવી હતી. ભાજપે કુલ 44 બેઠકોમાંથી 41 બેઠકો કબજે કરી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસને 2 અને આપને 1 બેઠક મળી હતી.
ઉમેદવારોએ અલગ બેંક ખાતું ખોલાવવું પડશે
રાજ્ય ચૂંટણી પંચે ઉમેદવારો માટે પણ નિયમો જાહેર કર્યાં છે. તમામ ઉમેદવારે ચૂંટણી ખર્ચ માટે અલગ બેંક ખાતું ખોલાવવું પડશે. ચૂંટણી સિવાયનો અન્ય ખર્ચ આ ખાતામાંથી કરી શકાશે નહીં. ઉમેદવાર 10 હજારથી વધુનું દાન રોકડ સ્વરૂપે સ્વિકારી શકશે નહીં. આ સિવાય 10 હજારથી ઓછો ખર્ચ હશે તો રોકડમાં થશે, વધુ રકમનું પેમેન્ટ ચેકથી કરવું પડશે.
ગાંધીનગર મનપા સિવાય અહીં પણ યોજાશે ચૂંટણી
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગાંધીનગર મનપા સિવાય બે નગર પાલિકાની ચૂંટણી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની ઓખા નગર પાલિકા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાની થરા નગર પાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે. આ સિવાય કેટલીક નપાની પેટા ચૂંટણી યોજાશે. તમામ જગ્યાએ મતદાન 11 ઓક્ટોબરે થશે અને મતગણતરી 13 ઓક્ટોબરે હાથ ધરાશે.
રાજ્યમાં અહીં-અહીં યોજાશે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અને પેટા-ચૂંટણી
1. સામાન્ય ચૂંટણી - મહાનગરપાલિકા • ગાંધીનગર - ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા
2. સામાન્ય ચૂંટણી - નગરપાલિકાઓ • દેવભૂમિ દ્વારકા - ઓખા નગરપાલિકા [વર્ગ: A (અ)] • બનાસકાંઠા - થરા નગરપાલિકા [વર્ગ: C (ક)]
3. પેટા ચૂંટણી - નગરપાલિકાની ખાલી પડેલ બેઠકો • મહેસાણા - ખેરાલુ નગરપાલિકા [વર્ગ: C (ક) | વોર્ડ નં. 4] • છોટાઉદેપુર - છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા [વર્ગ: A (અ) | વોર્ડ નં.3] • અરવલ્લી - બાયડ નગરપાલિકા [વર્ગ: D (ડ) | વોર્ડ નં. 3]
4. પેટા ચૂંટણી - જિલ્લા પંચાયતની ખાલી પડેલ બેઠક • દેવભૂમિ દ્વારકા - 3 - ભાણવડ બેઠક
5. પેટા ચૂંટણી - તાલુકા પંચાયતની ખાલી પડેલ બેઠકો • રાજકોટ - પડધરી તાલુકા પંચાયત (14 - થોરીયાળી બેઠક) • મહેસાણા - સતલાસણા તાલુકા પંચાયત (11 - સતલાસણા - 2 બેઠક) • પાટણ - હારીજ તાલુકા પંચાયત (1 - અડીયા બેઠક)