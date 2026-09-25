/કોને મળી ટિકિટ અને કોના પત્તા કપાયા? ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી માટે ભાજપની પહેલી યાદી જાહેર

આગામી મહિને યોજાનાર ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જાહેર કરેલી પ્રથમ યાદીમાં અનેક ઉમેદવારોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપે વિવિધ 11 વોર્ડના કુલ 32 ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં છે. પાર્ટીએ હજુ 12 ઉમેદવારો જાહેર કરવાના બાકી છે.
ભાજપે 32 ઉમેદવાર કર્યાં જાહેર
ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકામાં કુલ 11 વોર્ડ છે, ભાજપે 12 વોર્ડમાં કુલ 32 ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં છે. હજુ 12 ઉમેદવારો જાહેર કરવાના બાકી છે. નોંધનીય છે કે ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં 11 ઓક્ટોબરે મતદાન થશે અને 13 ઓક્ટોબરે મતગણતરી હાથ ધરાશે.
કોંગ્રેસે પણ જાહેર કરી પ્રથમ યાદી
નોંધનીય છે કે કોંગ્રેસે આજે સવારે ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી માટે પ્રથમ યાદી જાહેર કરી હતી. કોંગ્રેસે પ્રથમ યાદીમાં 19 ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં છે.