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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની ‘સેફ’ રણનીતિ કે ડર? ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા!

Gandhinagar Municipal Election : ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. કોંગ્રેસે 25 સપ્ટેમ્બરે પ્રથમ તબક્કામાં 5 વોર્ડ માટે 19 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા હતા અને ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ ભર્યા છે, ત્યારે ફોર્મ પરત ખેંચવાના ડરથી કોંગ્રેસ દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 26, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 06:38 PM IST
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની ‘સેફ’ રણનીતિ કે ડર? ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની સેફ રણનીતિ કે ડર? ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા
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