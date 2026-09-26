/ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની ‘સેફ’ રણનીતિ કે ડર? ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા!

Gandhinagar Municipal Election : ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ઉમેદવારોની જાહેરાત બાદ નામાંકન પ્રક્રિયા પુરી થઈ છે, ત્યારે ફોર્મ પરત ખેંચવાના તબક્કાને લઈને રાજકીય પક્ષો એલર્ટ થઈ ગયા છે, કોંગ્રેસ દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હોવાના દાવાથી ચૂંટણી વધુ ચર્ચામાં આવી છે.
કોંગ્રેસ ઉમેદવારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા
પક્ષના ઉમેદવારોને ગાંધીનગર સ્થિત ધારાસભ્ય ક્વાર્ટર્સમાંથી અલગ-અલગ સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસ ઈચ્છે છે કે ઉમેદવારો નામાંકન પરત ખેંચવાના દિવસ સુધી એકસાથે નહીં પરંતુ અલગ-અલગ સ્થળે રહે. ત્યારે સવાલ એ છે કે શું કોંગ્રેસને ઉમેદવારો ફોર્મ પરત ખેંચવાનો ડર છે કે પછી રણનીતિ ?
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા લલિત કગથરા અને પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવાની વાત સ્વીકારી છે. લલિત કગથરાએ આ નિર્ણય પાછળ ભાજપની રાજકીય રણનીતિને જવાબદાર ગણાવી હોવાનો દાવો કર્યો છે. બીજી તરફ કિરીટ પટેલે પણ સમગ્ર મામલે ભાજપ જવાબદાર હોવાનું જણાવ્યું છે.
ઉમેદવારોને સંતાડવાનો ખેલ શરૂ !
કોંગ્રેસની આ રણનીતિને કારણે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં રાજકીય ચર્ચા વધુ તેજ બની છે. ખાસ કરીને ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના તબક્કા પહેલાં કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોને સંતાડવાનો ખેલ શરૂ થતાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હાઈપ્રોફાઈલ બની છે.
ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં કુલ 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાવાનું છે અને 13 ઓક્ટોબરે પરિણામ જાહેર થવાનું છે. કોંગ્રેસે હાલમાં 5 વોર્ડના કુલ 19 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે, જ્યારે ભાજપે પણ પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ વચ્ચે કોંગ્રેસની ઉમેદવારોને સુરક્ષિત સ્થળે રાખવાની કવાયત ચૂંટણીમાં પક્ષોની વ્યૂહરચનાનો મહત્વનો મુદ્દો બની છે. હવે ફોર્મ પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે કોંગ્રેસની આ રણનીતિ કેટલી કારગર નીવડે છે.