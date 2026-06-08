/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : રાજ્યસભાના નામોએ ભાજપના સિનિયર નેતાઓની ઊંઘ હરામ કરી, દાદાનું બુલડોઝર પણ નકલી નીકળ્યું

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
જ્યોતિષી પોતાના જ ગ્રહ નક્ષત્ર ઓળખવામાં થાપ ખાધી... અને રાજ્યના નવા ડીજીપી જીએસ મલિક બન્યા
અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ મલિક આખરે ગુજરાતના નવા પોલીસવડા બન્યા. તેમના સિનિયર ડો.કે.એન.એલ.રાવને સુપરસીડ કરી, 2028 સુધી જીએસ મલિક ગુજરાતના ડીજીપી રહેશે. પાંચ મહિના સુધી ઈન્ચાર્જ ડીજીપી તરીકે રાવનું નામ ડીજીપી યાદીમાં કાયમ રહેશે. ડો.કે.એન.એલ.રાવ માટે કહેવાય છે કે તેઓ જ્યોતિષ વિદ્યાના પણ ખૂબ સારા જાણકાર છે. પણ સરકાર સાથેના પોતાના ગ્રહો અને નક્ષત્રનો મેળ બેસાડવામાં નિષ્ફળ ગયા. આમ તો સરકાર સાથેના તેમના સંબંધો પહેલાથી જ વિવાદ અને ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. એટલે જ લાંબા સમય સુધી જેલ હવાલો રાખવાનો રેકોર્ડ રાવના નામે છે. મને કે ક-મને વિકાસ સહાયની નિવૃત્તિ બાદ ઇન્ચાર્જ ડીજીપી પદ સોંપવામાં આવ્યું. આ ગાળા દરમિયાન સરકાર સાથે તાલ મિલાવવાના તેઓએ ઘણા પ્રયાસો કર્યા. આરોપીઓના વરઘોડા કાઢીને સરકાર મજબૂત સંદેશ આપવામાં આવતી હતી, તેમાં રાવના વરઘોડા નહીં કાઢવાનો આદેશ વિવાદાસ્પદ રહ્યો. નવા પોલીસવડા જીએસ મલિક સૌમ્ય અને શાંત પ્રકૃતિ ધરાવતા અધિકારી છે. ગૃહ વિભાગનું પણ માનવું છે કે, રાજ્યની કાયદો અને વ્યવસ્થા વધારે મજબૂત કરવામાં જીએસ માલિકની મહત્વની ભૂમિકા રહેશે. વિકાસ સહાયના નિવૃત્તિ સમયથી જીએસ મલિક જ રાજ્યના નવા ડીજીપી બને એ દિશામાં રાજકીય ચહલપહલ તેજ થઈ હતી. મૂળ હરિયાણાના વતની એવા જીએસ મલિક 1993 બેચના અધિકારી છે. હરિયાણામાં આરએસએસ સાથે સારો ઘરોબો પણ ધરાવતા હોવાનું ચર્ચામાં રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર માટે 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી અને કેન્દ્ર સરકાર માટે થોડા સમય પછી આવનાર પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણી બંને ખૂબ મહત્વની હોવાથી મલિકની પસંદગી એક કારણ હોવાનું પોલીસબેડામાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
એક પૂર્વ આઈએએસ અધિકારીને સોલર કંપનીમાં રસ પડ્યો
રાજ્યના પૂર્વ આઈએએસ અધિકારી આજકાલ પોતાની 300 કરોડની સોલર કંપની ઊભી કરવા દોડાદોડ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદથી સાણંદ જવાના માર્ગ ઉપર જમીનથી માંડીને બધું ફાઈનલ કરી દીધું છે. અધિક મુખ્ય સચિવ કક્ષાએથી નિવૃત્ત થયા બાદ સરકારમાં પણ એક અલગ રૂઆબ અને માનભેર મહત્વની જગ્યાએ બેઠા હતા. હવે આ સોલર કંપનીમાં 300 કરોડ કરતાં વધારાનું મૂડી રોકાણ કરવા રસ લઈ રહ્યા છે. જો કે સરકારી તંત્રની કાગળ પરની રમતોમાં અત્યારે આ અધિકારી પણ અટવાતા જોવા મળે છે.
રાજ્યસભાના નામોએ ભાજપના સિનિયર નેતાઓની ઊંઘ હરામ કરી
ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભા ની 11 બેઠકો કોંગ્રેસ મુક્ત બની છે. ભાજપના સિનિયર નેતાઓ અને પદાધિકારીઓને તેની ખુશી છે. જોકે આ નેતાઓને રાજ્યસભાના ઉમેદવારોના નામો અને ઉંમર જોતા બીક પેઠી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ચોક્કસ કોઈ સંદેશો રાજ્યસભાના નામો પરથી આવતો હોવાનો સિનિયર નેતાઓમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. રાજ્યસભા માટે સામાન્ય રીતે 62 વર્ષથી ઉપરના વયનાને તક આપવામાં આવતી હોય છે. પણ આ વખતે એકમાત્ર રાજુભાઈ શુક્લા જ 62 વર્ષના છે. બાકીના ત્રણેય નામો ખૂબ યુવાન છે. જો રાજ્યસભામાં પણ યુવાનોને મોકલવામાં આવતા હોય તો 2027 ની વિધાનસભામા કેટલી ઉંમરનાને ટિકિટ અપાશે તે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. મોટાભાગના સિનિયર નેતાઓ હવે વિધાનસભામાં ટિકિટ નહીં મળે તેવું મન મનાવી રહ્યાં છે. રાજ્યસભામાં પણ ‘નો રિપીટ થીયરી’ લાગુ કરવામાં આવી. તો શું ફરી પાછી 2027માં ‘નો રિપીટ થીયરી’ હશે તે વિચાર માત્રથી કેટલાક મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. જો કે ભાજપના સામાન્ય કાર્યકરને પક્ષ માટે કામ કરશો તો ગમે ત્યારે નંબર લાગી શકે તેવી આશા પણ બંધાઈ છે.
182 ધારાસભ્યોમાંથી એકમાત્ર ધારાસભ્યની ટિકિટ કન્ફર્મ હતી
2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના કોઈ નીતિ નિયમો એક જ ઉમેદવારને લાગુ પડ્યા ન હતા. આ ઉમેદવારનું નામ યોગેશ પટેલ હતું. તત્કાલીન પાર્ટી પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે ઉંમરનો નિયમ બનાવ્યો, પણ તે વડોદરાના ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ યોગેશ પટેલને લાગુ પડ્યો ન હતો. કહેવાય છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બંનેએ વડોદરા માંજલપુરથી યોગેશ પટેલ જ ચૂંટણી લડશે તેવું અગાઉથી જ નક્કી કર્યું હતું. યોગેશ પટેલ સતત 8 ટર્મ સુધી ધારાસભ્ય રહ્યા. યોગેશ કાકાના હુલામણા નામથી બધા તેમને બોલાવતા. પોતાના મતવિસ્તાર કે વડોદરાનો કોઈ સાચો પ્રશ્ન હોય તો યોગેશ કાકા સરકાર કે પાર્ટી કોઈપણની સામે બોલવામાં કે અવાજ ઉંચો કરવામાં સહેજ પણ સહેજ શરમ રાખતા ન હતા. સરકાર માટે અનેકવાર મુશ્કેલી ઉભી કરનાર યોગેશ પટેલ જે કહે તે સાચું જ હશે તેવું સરકાર પોતે પણ માનતી હતી. યોગેશ કાકાના એક જ્યોતિષીએ ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે, યોગેશભાઈ જીવશે ત્યાં સુધી આજીવન ધારાસભ્ય રહેશે. તે વાત બિલકુલ સાચી પડી.
દાદાનું બુલડોઝર પણ નકલી નીકળ્યું
સુરતના નકલી બુલડોઝર કાંડે સમગ્ર રાજ્યમાં રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. 100 થી વધુ મકાનો પર બુલડોઝર પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ફરી વળે, અને પછી ખબર પડે કે કોર્પોરેશનના આ બુલડોઝર ન હતા. ભાજપના ધારાસભ્યો કુમાર કાનાણી અને વિનુ મોરડીયા બંને મેદાનમાં આવ્યા. એટલે સમગ્ર પ્રકરણમાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો. હદ તો ત્યાં થઈ કે આ કેસમાં પોલીસ કેસ પણ થયો નથી. હવે બુલડોઝર પણ નકલી નીકળ્યું તે વાતે જોર પકડ્યું. સૌરાષ્ટ્રના જ બિલ્ડરના લાભાર્થે ઘટના બની હોવાની પણ ચર્ચા છે. એટલે આપણે પણ કહેવું પડે "બાપા સીતારામ ની જય હો..."
આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલી માટે તૈયાર રહો
અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરની ખાલી પડેલી જગ્યા ભરતાની સાથે જ ફરી આઇપીએસ અધિકારીઓમાં બદલીઓ આવશે. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર તરીકે ગુજરાતી કે નોન-ગુજરાતી આઇપીએસ અધિકારી કમિશનર બને છે તે જોવાનું રહેશે. જો કે આ સાથે 2027ને ધ્યાનમાં રાખીને આઇપીએસ અધિકારીઓમાં બદલીની મોસમ પણ શરૂ થશે. કેટલાક જિલ્લા એસપીને પણ અઢી વર્ષ ઉપરનો સમય થઈ ગયો છે એટલે તબક્કાવાર રીતે મોટા પ્રમાણમાં બદલી થશે તેવી ચર્ચા પોલીસ તંત્રમાં શરૂ થઈ છે.