/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ભાજપના એક નેતાની નજર પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના બંગલા પર, પેટ્રોલ ડીઝલની કરકસરે IAS-IPS ના ઘરમાં ઝગડા કરાવ્યા

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
વૈશ્વિક પરિસ્થિતિએ IAS-IPS ના ઘરમાં ઝગડા કરાવ્યા
વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને કારણે પેટ્રોલ ડીઝલની કરકસર અપનાવવામાં આવી. જેના કારણે આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓની મુશ્કેલી વધી. પહેલા સરકારી ગાડીનો પરિવારજનો ઉપયોગ ન કરે તે સૂચના સરકારમાંથી આવી. અધિકારીઓના પરિવારજનોનું સરકારી ગાડીમાં ફરવાનું બંધ થયું. નહીં તો શાક લેવા કે શોપિંગ કરવા સરકારી ગાડીનો ઉપયોગ થતો. હવે વિદેશ પ્રવાસ ન કરવા પ્રધાનમંત્રીની અપીલ બાદ અધિકારીઓની મુશ્કેલી વધી છે. મોટાભાગના આઈએએસ અને આઇપીએસ અધિકારીઓ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછાં એક વખત પરિવારને લઈને વિદેશ પ્રવાસ કરતા. જોકે હાલ ચાલી રહેલા વેકેશનમાં કેટલાક આઈએએસ અને આઇપીએસ અધિકારીઓ પરિવાર લઈને વિદેશ પ્રવાસ જઈ શક્યા નથી. તેના કારણે કેટલાક પરિવારોમાં ઝઘડાનું ઘર પણ ઊભું થયું. એક સિનિયર આઈએએસ અધિકારીએ તો પોતાના નારાજ મેડમને નાતાલના વેકેશનમાં યુરોપ લઈ જશે તેમ કહી નારાજગી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે એક આઇપીએસ અધિકારીએ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ શાંત થાય પછી પરિવાર કહે ત્યાં લઈ જવાનું વચન આપ્યું. જોકે કેટલાક હોશિયાર અધિકારીઓએ પોતાની ટિકિટો અગાઉથી બુક થઈ ગયેલી છે એમ કહીને વિદેશ પ્રવાસ પણ જતા રહ્યા. ભાજપના જ કેટલાક ધારાસભ્યો અમેરિકાના પ્રવાસે જઈ આવ્યા. ‘કુટુંબમાં જ લગ્ન હોય તો જવું જ પડે ને’ તેવું કહીને ખુલાસો પણ કરી રહ્યા છે.
ભાજપના એક નેતાની નજર પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના બંગલા પર
ભાજપના યુવા અને સિનિયર નેતાની નજર એક વખતના સૌથી વજનદાર મુખ્યમંત્રીના ખાનગી બંગલા પર મંડરાઈ છે. ગુજરાતના ઈતિહાસમાં એક સમયે રેકોર્ડ ધરાવતા આ મુખ્યમંત્રીનો સ્વર્ગવાસ થયો. બસ ત્યારથી ભાજપના સૌરાષ્ટ્રના કદાવર નેતાને મુખ્યમંત્રીનો આ ખાનગી બંગલો પસંદ આવી ગયો છે. વાંચવાના શોખીન એવા આ પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ પોતાના નિવાસ્થાનમાં એક રૂમમા માત્ર લાઇબ્રેરી બનાવી હતી. ત્રણ ચાર વાર આ બંગલો સૌરાષ્ટ્રના નેતાએ જોયો છે, હવે ફાઇનલ ડીલ કરવાના મૂડમાં છે. કરોડો રૂપિયાનો આ બંગલો ખરીદવાની તૈયારી કરી લીધી છે. સૂત્ર તો ત્યાં સુધી કહી રહ્યા છે કે બંગલો ખરીદી પણ લીધો છે. જોકે કરોડો રૂપિયાના નાણાકીય વ્યવહાર હોવાના કારણે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જો કે હવે પોતે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના બંગલામાં રહેશે તેવી વાત તેમના જ નજીકના મિત્રોને કરતા થયા છે.
ગુજરાતના નેતાઓ આરોગ્યલક્ષી બન્યા
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે વહેલી સવારે યોગ કરતા અને રાત્રે ખીચડી જમીને પોતાનું આરોગ્યલક્ષી ધ્યાન રાખતા હતા. જોકે હવે ગુજરાતના નેતાઓ પણ આરોગ્યલક્ષી બની રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને ફળમાં પપૈયું અને ડુંગળી લસણ વગરનું સાદું ભોજન જ જમે છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા વર્ષોથી સાંજે સાત વાગ્યા બાદ જમતા નથી. ભાજપના ઘણા બધા ધારાસભ્યોએ હવે પ્રદેશ પ્રમુખની સ્ટાઈલ અપનાવી છે. સાંજે 7:00 વાગ્યા બાદ ભોજન લેવાનું બંધ કરી દીધું છે. ધીમે ધીમે ધારાસભ્યોનો આ આંકડો વધતો જાય છે. હમણાં જ અમદાવાદના એક કાર્યક્રમમાં અમદાવાદના જ કેટલાક ધારાસભ્યોએ પોતે સાત વાગ્યા પછી નથી જમતા તેનું ધ્યાન દોર્યું. જાહેરમાં વાત નીકળતા એક ધારાસભ્ય એ તો સાંજે 7:00 વાગ્યા પછી નહીં જમવાના ફાયદા પર ચર્ચા કરી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ દૂધ કે ખાંડવાળી ચા પીવાનું છોડી દીધું છે.
ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષના નામે એક નોખો રેકોર્ડ
ગુજરાત વિધાનસભાની વિવિધ સમિતિના અધ્યક્ષના નામોની જાહેરાત તાજેતરમાં કરવામાં આવી. આ સમિતિમાં એક મહત્વની સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે રમણલાલ વોરાનું પણ નામ છે. રમણલાલ વોરા ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા હોય અને પછી વિધાનસભાની જ કોઈ સમિતિના અધ્યક્ષ બને તેવી આ પ્રથમ ઘટના બની છે. સામાન્ય રીતે વિધાનસભામાં અધ્યક્ષનું પદ સર્વોપરી છે એટલે પછી વિધાનસભાની કોઈ સમિતિમાં સ્થાન સામાન્ય રીતે હોતું નથી. જોકે હાલની વિધાનસભામાં સૌથી સિનિયર એવા રમણલાલ વોરાએ સમિતિના અધ્યક્ષનું પદ સ્વીકારી એક નોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ભૂતકાળમાં રમણલાલ વોરા કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. રાજકારણમાં આવતા પહેલા તેઓ બેંકમાં નોકરી કરતા હતા.
મુખ્યમંત્રીએ આપત્તિ અવસરમાં પલટી
ભાજપના જ ધારાસભ્યો ભ્રષ્ટાચાર કે સરકાર ફીક્સમાં આવે તેવા મુદ્દાઓ પર મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખતા હતા. આ પત્ર મીડિયામાં પણ વાયરલ કરી ધારાસભ્યો સરકાર પર દબાણ ઊભું કરતા હતા. જો કે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ આપત્તિને અવસરમાં ફેરવી લીધી છે. સરકાર કોઈનો ભ્રષ્ટાચાર ચલાવવા માંગતી નથી તેઓ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે. થોડા સમય અગાઉ ભાજપના ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણે ભ્રષ્ટાચારનો પત્ર મુખ્યમંત્રીને લખ્યો. આ પત્રને આધારે મુખ્યમંત્રીએ કાર્યવાહી પણ કરી. તેવી જ રીતે ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે પણ ભ્રષ્ટાચારનો પત્ર મુખ્યમંત્રીને લખ્યો. સરકારે આ પત્રને હકારાત્મક લીધો છે અને જરૂરી તપાસ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એવું જાહેરમાં આશ્વાસન આપ્યું. સરકાર ભ્રષ્ટાચાર સામે પગલાં ભરીને ધારાસભ્યો પાસેના દબાણ ઊભું કરવાના હથિયારને બુઠ્ઠું કરી રહી છે.
પોલીસ તંત્રથી નારાજ અરજદારો નાયબ મુખ્યમંત્રીનો સીધો સંપર્ક કરી શકશે
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ટેકનોસેવી છે. હવે ગૃહ વિભાગમાં ટેકનોલોજીનો વધુ ઉપયોગ થશે. સચિવાલયમાં જ ગૃહ વિભાગનું જનસેવા કેન્દ્ર શરૂ થશે. રાજ્યભરના અરજદારોને ગાંધીનગર સુધી ન આવવું પડે તેના માટે આ જનસેવા કેન્દ્ર મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ કેન્દ્ર પરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ગૃહ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અરજદારોને સાંભળશે. આ સેન્ટર ઉપર વીડિયો કોન્ફરન્સની સુવિધાથી માંડીને અરજી ઉપર ફોલોઅપ કરવા માટેની ટીમ તૈનાત રહેશે. સપ્તાહમાં નિયત કરેલા દિવસે નાયબ મુખ્યમંત્રી પોતે જે તે જિલ્લાના અરજદારો સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સથી જોડાશે. આમાં આવેલી રજૂઆતો શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી તેની જાણ ગૃહ વિભાગ અરજદારોને કરશે સાથે તેની જાણ નાયબ મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલયમાં પણ કરવામાં આવશે. અરજદારે પણ પોતાની અરજી આપ્યા પછી તેના જિલ્લામાં નિયત કરેલા સ્થળેથી ગાંધીનગર સુધી પોતાની ફરિયાદ પહોંચાડી શકશે. જેના કારણે અરજદારનો ગાંધીનગર સુધીનો ધક્કો નહીં રહે સાથે અરજદારની અરજી પર શું કાર્યવાહી થઈ તેનું મોનિટરિંગ ગાંધીનગરથી થશે. ગઈકાલે જ હર્ષ સંઘવીએ આકસ્મિક રીતે આ સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી.