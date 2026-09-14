/જાહેર મંચ પરથી મુખ્યમંત્રી માટે હર્ષ સંઘવીએ વાપર્યો ‘ઠોકાઠોક’ શબ્દ, વાત સાંભળીને સભામાં સૌ ચોંકી ગયા

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
મુખ્યમંત્રીને મોઢા પર કોણે કીધું કે ઠોકાઠોક કરો છો
ગુજરાતી ભાષામાં ઠોકાઠોક શબ્દ સામાન્ય રીતે જે વ્યક્તિ માટે કહેવાતો હોય તેની ગેરહાજરીમાં કહેવામાં આવે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને જાહેર મંચ ઉપરથી આ શબ્દનો સામનો કરવો પડ્યો. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જ જાહેર મંચ ઉપરથી મુખ્યમંત્રી માટે આ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો.જો કે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ શુભ આશ્રયથી આ શબ્દ વાપર્યો. જે પ્રકારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થાય છે તેને અનુલક્ષીને આ શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના રૂપિયા 1848 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત મુખ્યમંત્રીના હસ્તે કરાયું. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતની પ્રજાના વિકાસ માટે પ્રજાલક્ષી વિકાસ કામોનું મુખ્યમંત્રી ઠોકાઠોક અર્પણ કે લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે. સભા મંડપમાં ઠોકાઠોક શબ્દ બોલાવ્યો ત્યારે સૌને આશ્ચર્ય થયું હતું. જો કે જે સંદર્ભમાં બોલાયો એટલે ગાંધીનગરના નગરજનોએ તાડીઓ પાડી.
RSS માંથી નથી આવતો પણ નખશિખ પ્રમાણિત છું
સામાન્ય રીતે ભાજપ સરકારમાં મંત્રીઓ પાસે અનેક લોકો પોતાના કામો લઈને આવતા હોય છે. આ કામો મંત્રી ઝડપથી કરે અને વધારે ધ્યાનમાં લે એટલા માટે પોતાની ઓળખ પણ આપતા હોય છે. ભાજપ સરકાર ના મંત્રીઓ RSSના નામે કામો ઝડપી કરતા હોય તેવી છાપ છે. એટલે કેટલાક સ્વાર્થી મુલાકાતિઓ પોતાના કામ ને આગળ કરી પોતે સંઘમાંથી આવે છે તે પ્રકારનું સાચું ખોટું પણ બોલતા હોય છે. સંઘમાં પ્રથમ કે દ્વિતીય શ્રેણી કહીને મંત્રી પાસે કામ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ કામમાં પ્રજા નહીં પણ પોતાનો નિજી સ્વાર્થ લઈને પણ કેટલાક લોકો આવે છે. એક મંત્રીએ નિખાલસતાથી આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને કહ્યો. મારે ઘણી વખત કહેવું પડે છે કે હું સંઘમાંથી નથી આવતો પણ નખશિખ પ્રમાણિક છું. હું સંઘને નહીં પણ સંઘની વિચારધારા ને વરેલો છું.
13 વર્ષ બાદ વિશેષાધિકાર ભંગ, કેન્દ્રસ્થાને શંકર ચૌધરી
વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાળા ના નામે થયું. ગુજરાત વિધાનસભાના ઇતિહાસમાં કલંકિત ગણી શકાય તેવી ઘટના બની. વંદે માતરમ ને રાષ્ટ્રીય ગાન સમકક્ષ દરજો મળ્યા બાદ પણ ઇમરાન ખેડાવાળા એ અપમાન કર્યું. આ ઘટનાને પગલે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ વિશેષાધિકાર સમિતિ ને તપાસ સોંપી. ગુજરાત વિધાનસભામાં આજથી બરાબર 13 વર્ષ અગાઉ પણ એક તપાસ વિશેષાધિકાર સમિતિને સોંપવામાં આવી હતી. જે ઘટનામાં પણ ધારાસભ્ય તરીકે હાલના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી અને પૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડ તેમજ એક પત્રકાર સામે હતા. આટલા વર્ષો બાદ વિધાનસભાએ વિશેષાધિકાર સમિતિને યાદ કરી. બંને ઘટનામાં કોમન રીતે શંકર ચૌધરી જોડાયેલા રહ્યા છે.
વંદે માતરમ રાષ્ટ્રીય ગીત નથી આવડતું તેવી નિખાલસ કબૂલાત
વંદે માતરમ એ દેશનું રાષ્ટ્રીય ગીત છે રાષ્ટ્રીય ગાન સમકક્ષ દરજ્જો બંધારણીય રીતે અપાયો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે આ દરજ્જો થોડા સમય અગાઉ જ આપ્યો છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં વંદે માતરમ ગીત ફરજિયાત કહેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જો કે ચોમાસુ સત્રમાં ઇમરાન ખેડાવાળાના કૃત્યને કારણે વિધાનસભામાં ચર્ચા છેડાઈ. ઇમરાન ખેડા વાલાના કૃત્યને કોંગ્રેસે જ અપમાનજનક ગણાવ્યું. કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા શૈલેષ પરમાર એ ગૃહમાં નિખાલસ કબુલાત કરી કે આ રાષ્ટ્રીય ગીત પોતાને આખું આવડતું નથી પોતે સ્ક્રીન પર જોઈને બોલતા હતા. આ કબુલાત બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ નિખાલસ કબુલાત ગૃહમાં કરી કે પોતે પણ ગૃહમાં મુકાયેલા સ્ક્રીન પર વાંચીને ગાતા હતા. રાજકારણમાં આ પ્રકારની નિખાલસ કબુલાત ખૂબ ઓછા રાજકીય નેતાઓ કરી શકે છે.
સરકારી બાબુ એટલે હમ નહીં સુધરેંગે..
ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી બન્યા બાદ સતત સરકારી અધિકારીઓનો જરૂર પડે ત્યાં કાન પકડતા રહ્યા છે. વિધાનસભામાં અધિકારીઓની ગેલેરીમાં જે તે વિભાગની ચર્ચા કે બિલની ચર્ચા વખતે અધિકારીઓની હાજરી ફરજિયાત છે. અગાઉના અનેક સત્રોમા અધ્યક્ષ દ્વારા ટકોર, ટીકા અને આદેશ અધિકારીઓને કરાયો કે તેઓ હાજર રહે. આ વખતે ત્રણ દિવસના ચોમાસુ સત્રમાં ફરીવાર અધિકારીઓ હાજર નથી રહેતા એ મુદ્દો સામે આવ્યો.ગૃહમા બિલ ઉપર ચર્ચા ચાલતી હતી તે સમયે અધિકારીની ગેલેરીમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ ગેરહાજર હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું. સરકારે ગૃહમાં આ વાતનો સ્વીકાર કરી જરૂરી સુચના આપવાની પણ ફરજ પડી. આ સમયે કેટલાક ધારાસભ્યો બેઠા-બેઠા પણ બોલ્યા કે સરકારી બાબુ એટલે હમ નહીં સુધરેંગે...
સહકારી સંસ્થામાં મેન્ડેટ એટલે ભાજપ માટે જ પડકાર
સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં લાંબા સમયથી મેન્ડેટ આપવાની પ્રથા ભાજપે શરૂ કરી છે. સી આર પાટીલ સમયે શરૂ થયેલી આ પ્રથા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જાળવી રાખી છે. પણ હવે આ મેન્ટેટ ભાજપ માટે જ પડકાર જનક બન્યો છે. રાજકોટની લોધિકામાં મેન્ડેટના પરિણામો ભાજપે જોયા છે. ભાજપની મેન્ડેડ પ્રથાનો વિરોધ સૌરાષ્ટ્રથી જ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ વખતે શરૂ થયો હતો તે આજે જગદીશ વિશ્વકર્મા માં પણ જળવાઈ રહ્યો છે. હવે ધીમે ધીમે અનેક સહકારી સંસ્થાઓમાં ભાજપના મેન્ડેડ સામે ભાજપ ના જ નેતાઓ કાર્યકરો પડી રહ્યા છે. શિસ્ત ભંગ સામે ભાજપ દ્વારા નક્કર કોઈ કાર્યવાહી ન કરવામાં આવતા હવે અશિસ્ત સહકારી સંસ્થાઓમાં વધી રહી છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે હાલ સૌથી મોટો પડકાર આ અશિસ્ત બની શકે. મેન્ટેડ પ્રથા ચાલુ રાખવી હોય તો શિસ્ત જરૂરી છે નહીં તો આ અશિસ્ત 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી સુધીમાં સામાન્ય બાબત ભાજપ માં બની જશે. જગદીશ વિશ્વકર્મા પોતે સરકારમાં સહકાર મંત્રી રહી ચૂક્યા છે એટલે સહકારી સંસ્થાઓમાં શિસ્ત લાવે નહીં તો પડકાર મોટો બનશે.