/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : શું દિલ્હીથી ગુજરાતમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરશે ? કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા નેતાઓનો મોહભંગ

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા
પીઆઈથી માંડીને IPS અધિકારીઓને અપાયું લેસન
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને રાજ્યના નવા પોલીસવડા જી.એસ. મલિક દ્વારા પીઆઈથી માંડીને IPS અધિકારીઓને નિયમિત લેસન આપવાનું શરૂ કર્યું છે. ગૃહ વિભાગની ઈમેજ મેકઓવર કરવાની દિશામાં આ મહત્વનું પગલું છે. IPS અધિકારીઓને ગુજરાત બોર્ડર વિસ્તારમાં રાત્રિ રોકાણ કરી ગ્રામવાસીઓ સાથે સંવાદ કરવાની જવાબદારી સોંપાઈ. હવે પીઆઈ કક્ષાથી લઈને આઇપીએસ અધિકારીઓ સુધીને નિયમિત રીતે અરજદારોને ફરજિયાત મળવા અને સાંભળવાની જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી છે. નિયત સમયે અરજદારો જિલ્લા કક્ષાએ જ પોલીસ સ્ટેશન અને એસપી કચેરી પોતાની રજૂઆત કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. જેનાથી પોલીસ તંત્રથી નારાજ કે રજૂઆત કરવાવાળા અરજદારોને ગાંધીનગર સુધી ન આવું પડે. આ વ્યવસ્થા ખૂબ સારી રીતે કાગળ ઉપર કરવામાં આવી છે. જોકે અમલીકરણ પણ સારી રીતે થાય તો ચોક્કસ સામાન્ય જનતામાં પોલીસ તંત્રની હકારાત્મક છાપ ઉપસી શકે. નહીં તો દર વખતે ગાંધીનગરથી આદેશ છૂટે અને પછી જ્યાં હતા ને ત્યાં જ રહેવાનો વારો ન આવે તે પણ ગાંધીનગરથી જોવું પડશે.
સરકારના મંત્રીનો સ્ટાર્ટ-અપ દિવસ
દેશ અને દુનિયા સ્ટાર્ટ-અપને વેગ આપવા અનેક પ્રયત્ન કરી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ એક મંત્રીએ એક દિવસને સ્ટાર્ટઅપ દિવસ નક્કી કર્યો છે. આ મંત્રી પોતાની ચેમ્બરમાં એક દિવસ સ્ટાર્ટ-અપ કરનાર યુવાનોને મળવાનો રાખ્યો છે. યુવા પેઢી દ્વારા અવનવા સ્ટાર્ટઅપ ઉભા કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. મંત્રી પ્રવીણ માળી પોતે યુવા હોવાના કારણે યુવાનોને નોખી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. સ્ટાર્ટઅપ કરનાર યુવાનના પ્રોજેક્ટ વિશે જાણે છે, સાંભળે છે અને પછી પોતાની ટીમમાં આ પ્રકારનું કોઈ સ્ટાર્ટ અપ અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં તે ચકાસે છે. તેમની પાસે અત્યાર સુધી ઘણા અદભુત પ્રકારના સ્ટાર્ટ અપ સામે આવ્યા હોવાની જાણકારી પણ મળ્યું છે. આવા યુવાનોને કેવી રીતે સરકાર મદદરૂપ થઈ શકે તે માટે મંત્રીની ટીમ કામે લાગે છે. ખરેખર આ પ્રયાસ પ્રસંશનીય છે.
શું દિલ્હીથી ગુજરાતમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરશે ?
ગુજરાતમાં અત્યારે સુરતમાં ફરેલા બુલડોઝરની ઘટના ભારે ચર્ચામાં છે. સુરતના નેતાઓ આ ઘટના સંદર્ભે જાહેરમાં કે ખાનગીમાં કશું બોલવાનું ટાળી રહ્યા છે. રાજકીય પીઠબળ વગર ખાનગી જગ્યા ઉપર 100 થી વધુ ઘર તૂટે તે અશક્ય છે. આથી જ આ સમગ્ર ઘટનામાં રાજકીય કાવાદાવા શરૂ થયા છે. કેટલાક ધારાસભ્યો પોતાના રાજકીય જુના હિસાબો પૂરા કરવા મેદાનમાં ઊતર્યા છે. તો કેટલાક બંધ બારણે વધારે ને વધારે ચોક્કસ નેતાઓ સામે નકારાત્મકતા ઉભી થાય તેવા પ્રયાસમાં લાગ્યા છે. જે નિર્દોષ લોકોના ઘર ગયા તેમની ચિંતા કરવાની જગ્યાએ પોતાના રાજકીય હિસાબો પૂરા કરવા ભાજપનું આંતરિક રાજકારણ ચરમ સીમાએ પહોંચ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીર નોંધ પીએમઓ કાર્યાલય સુધી લેવાઈ છે. તેના જ કારણે થોડાક જ દિવસમાં જવાબદાર પોલીસ અધિકારી અને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સામે સસ્પેન્શન સુધીના પગલાની જાહેરાત થશે. પરિસ્થિતિ શાંત પડ્યા બાદ દિલ્હીથી સુરત અને ગુજરાતના રાજકારણમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરે તો નવાઈ નહીં.
મંત્રીઓનો જાહેરમાં નોખો-અનોખો અંદાજ પણ જોવા મળ્યો
રાજકીય નેતાઓ જાહેરમાં કેવી રીતે ધ્યાન આકર્ષિત કરવું તેમાં માહિર હોય છે. છેલ્લા કેટલાય વખતથી રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓનો નોખો અંદાજ જોવા મળી રહ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયા રમતગમત મંત્રી પણ છે એટલે તેઓ કબડ્ડી અને રસ્સા ખેંચ જેવી રમત રમતા જોવા મળ્યા. જ્યારે રાજ્ય સરકારના યુવા મહિલા મંત્રી અને જાણીતા ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રિવાબા જાડેજા જામનગરમાં બેડમિન્ટન રમીને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા ભજન કીર્તન કરી ભક્તિમય થયેલા દ્રશ્યમાન થયા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ક્રિકેટ રમતા તો અનેક વખત જોવા મળ્યા.
કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા નેતાઓનો મોહભંગ
કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા નેતાઓની સંખ્યા નાની સુની નથી. મંત્રીમંડળમા કોંગ્રેસમાંથી આવેલા શિસ્તબદ્ધ સૈનિકની જેમ વર્તી રહ્યા છે. જો કે મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું નથી તેવા અનેક ધારાસભ્યો અને નેતાઓ હવે જાહેરમાં ભાજપમાં મોહભંગ થયો હોય તે રીતે વર્તન કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ વેરાવળની એક સભામાં ભગા બારડ દ્વારા મોહભંગ થયો હોય તેવા નિવેદનો સામે આવ્યા. પોતાના કોઈ કામ થતાં ન હોવાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો. અગાઉ મંત્રી રહી ચૂકેલા જવાહર ચાવડા પોતાની હૈયા વરાળ કાઢી ચૂક્યા છે. 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવશે તેમ આવા અનેક નેતાઓના મોહભંગના ઉદાહરણો સામે આવશે.
ઋષભ વિજય રૂપાણીની ભાજપના દરવાજે ટકોર
સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનો પરિવાર ભાજપનો જ પરિવાર છે. જો કે વિજય રૂપાણીના મૃત્યુ બાદ આ પરિવારના સભ્યો જાહેર પોતાની હાજરી પુરાવી રહ્યા છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વિજયભાઈના પત્નિ અંજલીબેન રૂપાણી સક્રિય રહ્યા હતા. હવે સ્વર્ગસ્થ વિજય રૂપાણીનો પુત્ર ઋષભ રૂપાણી નજીકના ભવિષ્યમાં રાજકીય મેદાનમાં આવશે તેવી રાજકીય પંડિતો આગાહી કરી રહ્યા છે. ઋષભ રૂપાણીએ પોતાના પિતાના મૃત્યુ વખતે દાખવેલી પરિપક્વતા કાબિલે તારીફ હતી. પ્લેન ક્રેશના એક વર્ષ બાદ ઋષભ રૂપાણીએ ટીવી ઇન્ટરવ્યૂમાં રાજકીય અને સામાજિક પરિપક્વતા બતાવી છે. જાણે કે ભાજપના દરવાજે ટકોરા મારતો હોય અને પોતાને રાજકીય જવાબદારી ભાજપ સોંપે તો પોતાના પિતાના પગલે ચાલી શકશે કેવું વાતાવરણ નિર્માણ કરવામાં સફળ રહ્યો છે.