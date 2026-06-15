Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Gandhinagar
  • /ગાંધીનગરના કાવાદાવા : શું દિલ્હીથી ગુજરાતમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરશે ? કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા નેતાઓનો મોહભંગ

ગાંધીનગરના કાવાદાવા : શું દિલ્હીથી ગુજરાતમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરશે ? કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા નેતાઓનો મોહભંગ

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:00 AM IST
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : શું દિલ્હીથી ગુજરાતમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરશે ? કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા નેતાઓનો મોહભંગ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : શું દિલ્હીથી ગુજરાતમાં રાજકીય બુલડોઝર ફરશે ?
Gandhinagar Na Kavadava4 min ago
2
somvati amavasya 2026Jun 14
3
India vs PakistanJun 14
4
NSE IPOJun 14
5
NEET UG 2026 Re-Test Admit Card OutJun 14