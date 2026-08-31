/પાટીદાર અગ્રણીનો દાવો: બિન અનામત આયોગમાં ચાલે છે લાલિયાવાડી, 10 દિવસમાં પ્રશ્નોનું સમાધાન કરો, નહીં તો થશે તાળાબંધી

હાલ દેશભરમાં અનામતને લઈને ઉકળતો ચરું જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં પણ સવર્ણ અનામત મુદ્દે આરપારની લડાઈ જોવા મળી રહી છે. ગાંધીનગરમાં સવર્ણ સમાજોની એક ચિંતન શીબીર યોજાઈ ગઈ. આ ચિંતન શિબિરમાં 4 મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરાઈ. જેમાં અનામત વ્યવસ્થાની સમીક્ષા બાદ સુધારો કરાય, UGCના કાળા કાયદાને સંપૂર્ણપણ નાબૂદ કરાય તથા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં EWSની પણ માંગ કરવામાં આવી.
બિન અનામત આયોગમાં લાલિયાવાડી- દિનેશ બાંભણિયા
અનામત નીતિની સમીક્ષા થાય- વરુણ પટેલ
કરણી સેનાના આગેવાને પણ આપ્યું નિવેદન
કરણી સેનાના આગેવાન વિરભદ્રસિંહે પણ આ મુદ્દે કહ્યું કે, ગુજરાતમાં અમે આ UGCનો વિરોધ કરવામાં ભાવનગરથી આવેદન પત્ર જિલ્લા જિલ્લાવાદે આવેદન પત્ર આપવાનું ચાલુ કર્યું છે. પહેલું ભાવનગરમાં આપ્યું પછી રાજકોટમાં આપ્યું જામનગર આવેદન પત્ર આપ્યું અને પહેલી તારીખે સવર્ણ સમાજની મીટિંગ કચ્છમાં રાખી છે. એમ દરેક જિલ્લામાં મીટિંગ રાખીને આ યોજીસી રોલનો વિરોધ કરવાના છીએ.
બ્રહ્મસમાજે ટેકો જાહેર કર્યો
બ્રહ્મસમાજના અગ્રણી જીગર મહેતાએ કહ્યું કે પૂરા ગુજરાતમાંથી અહીંયા દરેક સવર્ણ સમાજના પ્રતિનિધિઓ હાજર છે જે અન્વયે અમારા બ્રહ્મ સમાજના પણ બહુ મોટી સંખ્યામાં વડીલો અને આગેવાનો અહીંયા પધાર્યા છે. તો અમે બ્રહ્મ સમાજવતી આ સ્વર્ણ એકતા મંચને સંપૂર્ણ ટેકો જાહેર કરીએ છીએ કે આ જે લડત અને પાંચ મુદ્દા આજે જે પસાર કર્યા છે એમાં બ્રહ્મ સમાજ સંપૂર્ણ રીતે સ્વર્ણ સમાજની સાથે છે અને સ્વર્ણ સમાજના દરેક લડાઈમાં બ્રહ્મ સમાજ એમની સાથે રહેશે એવી અમે અમે ખાતરી આપીએ છીએ.