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પાટીદાર અગ્રણીનો દાવો: બિન અનામત આયોગમાં ચાલે છે લાલિયાવાડી, 10 દિવસમાં પ્રશ્નોનું સમાધાન કરો, નહીં તો થશે તાળાબંધી

Gandhinagar News:  ગુજરાતમાં પણ સવર્ણ અનામતને લઈને આરપારની લડાઈ જોવા મળી રહી છે. ગાંધીનગરમાં આ મુદ્દે એક ચિંતન શિબિર યોજાઈ ગઈ. પાટીદાર અગ્રણી વરુણ પટેલે સરકારને અપીલ કરતા કહ્યું કે દેશમાં અનામત પ્રથાને લઈને ભારે આક્રોશ છે. ત્યારે આ આક્રોશને સંતોષવાનું કામ સરકારનું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 31, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:32 AM IST
પાટીદાર અગ્રણીનો દાવો: બિન અનામત આયોગમાં ચાલે છે લાલિયાવાડી, 10 દિવસમાં પ્રશ્નોનું સમાધાન કરો, નહીં તો થશે તાળાબંધી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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