સૌથી મોટી લાઈબ્રેરી બાદ ગાંધીનગરને વધુ એક મોટી ભેટ, ગુજરાતના પાટનગરમાં બનશે નવું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં 100 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે સૌથી મોટી લાઈબ્રેરી સ્થાપવાની જાહેરાત કરી હતી, હવે મહાનગરપાલિકાએ ગાંધીનગરમાં નવું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ સ્ટેડિયમ વર્લ્ડ ક્લાસ સુવિધાઓથી સજ્જ હશે અને તેમાં ડે-નાઈટ મેચ રમી શકાય તેવી વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે.
- ગાંધીનગરમાં નવું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનાવવાની જાહેરાત
- વર્લ્ડ ક્લાસ સુવિધાઓથી સજ્જ હશે નવું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
- 27 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થશે સ્ટેડિયમ
- નવું સ્ટેડિયમ રાજ્યના સ્પોર્ટ્સ મેપમાં નવું છોગું ઉમેરશે
Trending Photos
Gandhinagar News: અમદાવાદને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા બાદ આસપાસના શહેરોમાં સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. અમદાવાદની એકદમ નજીક આવેલા ગાંધીનગરમાં હવે નવું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનશે. તાજેતરમાં જ્યારે નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ નાણાકીય વર્ષ 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું ત્યારે ગાંધીનગરમાં દેશની સૌથી મોટી લાઈબ્રેરીની જાહેરાત કરી હતી. હવે આ નવા સ્ટેડિયમની જાહેરાતથી ખેલપ્રેમીઓમાં આનંદની લહેર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ પછી ગાંધીનગર ગુજરાતનું બીજું એવું શહેર છે જે મેટ્રો કનેક્ટિવિટી ધરાવે છે.
27 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થશે સ્ટેડિયમ
ગાંધીનગરમાં બનનારા આ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પાછળ અંદાજે 26.85 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (GMC) એ રાંધેજા વિસ્તાર (GH-5 કોર્નર પાસે) એક 'સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ' ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ મોટા પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ આશરે રૂ. 26.85 કરોડ થશે. કોર્પોરેશન દ્વારા આ સ્ટેડિયમને 18 મહિનામાં તૈયાર કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે અને તે માટે ટેન્ડર પણ બહાર પાડી દેવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ ત્રણ સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમની જાહેરાત કરી હતી.
ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું ગ્રાઉન્ડ
મહાનગરપાલિકાના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટેડિયમની ડિઝાઇન અને સુવિધાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો મુજબની હશે. સ્ટેડિયમમાં ખેલાડીઓ, અધિકારીઓ, મીડિયા કર્મીઓ અને પ્રેક્ષકો માટે સંપૂર્ણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હશે. જેમાં બે ટીમો માટે અલગ-અલગ આધુનિક ડ્રેસિંગ રૂમ. લાઈવ બ્રોડકાસ્ટિંગ અને કવરેજ માટે ખાસ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને ખેલાડીઓ માટે નહાવા અને કપડાં બદલવાની આધુનિક સુવિધાઓ આપવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, લાઇવ પ્રસારણ અને કવરેજ માટે એક ખાસ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પણ હશે.
કેવી હશે સ્ટેડિયમની પિચ ?
ક્રિકેટ રમવા માટે ઉત્તમ સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે સારી ગુણવત્તાવાળા બરમુડા ઘાસ સાથેની સ્ટાન્ડર્ડ 22-યાર્ડની મેઈન પિચ બનાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંતરાત્રિ દરમિયાન મેચ રમી શકાય તે માટે કુલ 52 ફ્લડલાઇટ્સવાળા 4 હાઈ-માસ્ટ ટાવર લગાવવામાં આવશે. લાઈવ સ્કોર અને મેચ રીપ્લે જોવા માટે ગ્રાઉન્ડમાં પ્રોફેશનલ મેગા LED સ્ક્રીન હશે. સ્ટેડિયમની સુરક્ષા માટે સીસીટીવી સર્વેલન્સનું મોટું નેટવર્ક ગોઠવવામાં આવશે. ગુજરાતના અમદાવાદમાં પહેલેથી જ વિશ્વનું સૌથી મોટું 'નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ' આવેલું છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને વડોદરામાં પણ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ્સ છે, ત્યારે ગાંધીનગરનું આ નવું સ્ટેડિયમ રાજ્યના સ્પોર્ટ્સ મેપમાં નવું છોગું ઉમેરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે