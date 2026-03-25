ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagar

55 લાખ ખેડૂતો માટે 'જેકપોટ': 27 માર્ચથી સબસિડીનો વરસાદ, 148 યોજનાઓનો લાભ લેવા તૈયાર થઈ જાઓ!

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:09 PM IST

Gujarat Farmers: ગુજરાતના ખેડૂતો માટે એક ખુશખબર મળી રહ્યા છે. સરકાર ખેડૂતોની સમૃદ્ધિ અને કૃષિ ક્ષેત્રે આધુનિકતા લાવવાના મક્કમ નિર્ધાર સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર એક મહત્વપૂર્ણ કદમ ઉઠાવવા જઈ રહી છે. રાજ્યના કૃષિ અને પશુપાલન મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જાહેરાત કરી છે કે, આગામી 27 માર્ચથી 26 એપ્રિલ, 2026 સુધી 'આઈ-ખેડૂત' (i-Khedut) પોર્ટલ વિવિધ સહાય યોજનાઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે.

148 જેટલા વિવિધ ઘટકોમાં મળશે સહાય
ખેડૂતો અને પશુપાલકો પોતાની જરૂરિયાત મુજબ વિવિધ વિભાગો હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. જેમાં ખેતીવાડી વિભાગમાં 42 ઘટકો, બાગાયત વિભાગમાં 94 ઘટકો અને પશુપાલન વિભાગમાં 12 ઘટકોમાં સહાય મળશે. આમ, કુલ 148 ઘટકો હેઠળ ખેડૂતોને સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય અને સબસિડી પૂરી પાડવામાં આવશે.

મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ આ નિર્ણયને ઐતિહાસિક ગણાવતા જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2026-27નું અંદાજપત્ર પસાર થયાના ગણતરીના દિવસોમાં જ પોર્ટલ કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે. આ વખતે સરકારનો અભિગમ 'વહેલા તે પહેલા'ના ધોરણે અને ઝડપી નિકાલનો છે. અરજીઓની ચકાસણી પૂર્ણ થતાની સાથે જ, છેલ્લી તારીખની રાહ જોયા વગર પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોને સીધી સબસિડી આપવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

કયા સાધનો અને યોજનાઓ પર મળશે લાભ?
ખેડૂતો ખેતીને આધુનિક બનાવવા માટે નીચે મુજબની બાબતોમાં સહાય મેળવી શકે છે. જેમાં ટ્રેક્ટર, કમ્બાઈન હાર્વેસ્ટર, રોટાવેટર, પાવર ટીલર અને સ્માર્ટફોનની ખરીદીમાં સહાય મેળવી શકો છો. તેવી જ રીતે કાંટાળા તારની વાડ, પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર (ગોડાઉન), અને સોલાર પાવર યુનિટ, મિની ટ્રેક્ટર, નેટ હાઉસ, પોલીહાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ અને કમલમ (ડ્રેગન ફ્રૂટ) તેમજ ઓઈલપામનું વાવેતર, કેટલ શેડ બાંધકામ, ડેરી ફાર્મ, મરઘાંપાલન તાલીમ અને બકરાં એકમ. ખેડૂતો આ અરજી આધાર ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા પોતે અથવા ગ્રામ પંચાયત સ્તરેથી અત્યંત સરળતાથી કરી શકશે.

આધુનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપતા ટ્રેકટર, કમ્બાઈન હાર્વેસ્ટર, રોટાવેટર, લેસર લેન્ડ લેવલર, પાવર ટીલર, ઓઈલ એન્જીન અને સ્માર્ટફોન ખરીદી પર સહાય માટે ખેડૂતો અરજી કરી શકે છે. ખેત પેદાશોના રક્ષણ માટે કાંટાળા તારની વાડ અને પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર, સોલાર પાવર યુનિટ, પમ્પ સેટ્સ માટે સહાય મેળવવા પણ અરજી કરી શકાશે. આ ઉપરાંત બાગાયત ખાતાની 20 PTO હોર્સપાવર સુધીના મીની ટ્રેક્ટર, નેટ હાઉસ, પોલીહાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ફળ, ફૂલ અને શાકભાજીના વાવેતર તેમજ વિશેષ કરીને કમલમ (ડ્રેગન ફ્રૂટ) અને ઓઇલપામના વાવેતર માટે પ્રોત્સાહન આપતી યોજનાઓ હેઠળ સહાય મેળવવા ખેડૂતો અરજી કરી શકશે.

પશુપાલન ખાતાની કેટલ શેડ બાંધકામ, દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ, મરઘાંપાલન તાલીમ સ્ટાઈપેન્ડ, પાડી-વાછરડી ઉછેર અને બકરાં એકમ જેવા ઘટકો હેઠળ સહાય મેળવવા માટે પશુપાલકો અરજી કરી શકશે. ગુજરાતના કૃષિ મંત્રીએ રાજ્યના તમામ ખેડૂત મિત્રોને અનુરોધ કર્યો છે કે તેઓ છેલ્લી ઘડીની ભીડ ટાળવા માટે વહેલી તકે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી લે, જેથી સરકારી યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ મેળવી શકાય.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

