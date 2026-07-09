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ગુજરાતી ખેડૂતો માટે ખુશખબર: હવે તમારો ડેટા રહેશે 100% સુરક્ષિત! કૃષિ વિભાગનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં ખેડૂતોનો ડેટા રહેશે 100 ટકા સુરક્ષિત, કૃષિ વિભાગે કરી ‘વિભાગીય ડેટા સમિતિ’ની રચના. કેન્દ્ર સરકારના ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ અને ગુજરાત સ્ટેટ ડેટા ગવર્નન્સ ફ્રેમવર્ક અંતર્ગત DDCની રચના. ખેડૂતોની ગુપ્ત માહિતી રહેશે સલામત, વચેટિયાઓ અને છેતરપિંડી પર લાગશે નિયંત્રણ. લાભાર્થી ખેડૂતો સુધી રાજ્ય સરકારની સહાય વધુ ઝડપથી પહોંચશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:47 AM IST
ગુજરાતી ખેડૂતો માટે ખુશખબર: હવે તમારો ડેટા રહેશે 100% સુરક્ષિત! કૃષિ વિભાગનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતી ખેડૂતો માટે ખુશખબર: હવે તમારો ડેટા રહેશે 100% સુરક્ષિત! કૃષિ વિભાગનો મહત્વપૂ
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