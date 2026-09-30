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ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર; વિવિધ પાકોના ટેકાના ભાવ જાહેર, જાણો કેટલું ચૂકવાશે બોનસ

Gujarat Farmers: ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ફરી એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. રાજ્યમાં ડાંગર, મકાઈ, બાજરી, જુવાર અને રાગીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાશે. 2થી 31 ઓક્ટોબર સુધી ખેડૂતો ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી શકશે. 16 નવેમ્બરથી 15 જાન્યુઆરી સુધી ખરીદી કરાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 30, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 10:29 AM IST
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર; વિવિધ પાકોના ટેકાના ભાવ જાહેર, જાણો કેટલું ચૂકવાશે બોનસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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