/ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર; વિવિધ પાકોના ટેકાના ભાવ જાહેર, જાણો કેટલું ચૂકવાશે બોનસ

Gujarat Farmers: ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખરીફ માર્કેટિંગ સીઝન 2026-27 માટે ખેડૂતોના હિતમાં એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનના યોગ્ય અને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે તે માટે ડાંગર, મકાઈ, બાજરી, જુવાર અને રાગી જેવા વિવિધ ખરીફ પાકોની ટેકાના ભાવે (MSP) સીધી ખરીદી કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો માટે નિયત સમયમર્યાદામાં ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત રહેશે.
વિવિધ પાકોના ટેકાના ભાવ (MSP) અને કેટલું ચૂકવાશે બોનસ
સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ટેકાના ભાવ અનુસાર, ડાંગર કોમન માટે ₹2441 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને ડાંગર ગ્રેડ-એ માટે ₹2461 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મકાઈની ખરીદી ₹2410 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે થશે. આ ઉપરાંત બાજરી માટે ₹2900 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને સાથે ₹300 બોનસ આપવામાં આવશે. જુવાર હાઈબ્રિડ માટે ₹4023 પ્રતિ ક્વિન્ટલ (સાથે ₹300 બોનસ) તેમજ જુવાર માલદંડી માટે ₹4073 પ્રતિ ક્વિન્ટલ (સાથે ₹300 બોનસ) નક્કી કરાયા છે. જ્યારે રાગી માટે સૌથી વધુ ₹5205 પ્રતિ ક્વિન્ટલની સાથે ₹300નું વિશેષ બોનસ ચૂકવવામાં આવશે.
ખેડૂતો માટે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત
ટેકાના ભાવે પોતાના પાકની વેચવાલી કરવા ઈચ્છતા ખેડૂતો માટે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવી અનિવાર્ય છે. ખેડૂતો 2 ઓક્ટોબર 2026 થી 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધી ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી શકશે. નોંધણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ 16 નવેમ્બર 2026 થી 15 જાન્યુઆરી 2027 દરમિયાન રાજ્યભરમાં નક્કી કરાયેલા કેન્દ્રો પરથી પાકની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે.
નોંધણી પ્રક્રિયા અને હેલ્પલાઈન માહિતી
ખેડૂતોની સુવિધા માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત ખાતે વીસીઈ (VCE) મારફતે ઓનલાઈન નોંધણીની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાઈ રહે તે માટે નોંધણી તેમજ ખરીદી સમયે બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન કરવામાં આવશે. ખરીદીની તારીખ અને સમય અંગે ખેડૂતોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર એસએમએસ (SMS) દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. નોંધણી કે ખરીદી અંગે વધુ માહિતી કે માર્ગદર્શન મેળવવા માટે ખેડૂતો હેલ્પલાઈન નંબર 8511171718 અને 8511171719 પર સંપર્ક કરી શકે છે.