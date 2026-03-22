ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarગુજરાતમાં સરકારી બાબુઓ ધારાસભ્યોને તો ઠીક,પણ મંત્રીઓને પણ ગાંઠતા નથી! સરકારે ફરી કરવો પડ્યો આદેશ

ગુજરાતમાં સરકારી બાબુઓ ધારાસભ્યોને તો ઠીક,પણ મંત્રીઓને પણ ગાંઠતા નથી! સરકારે ફરી કરવો પડ્યો આદેશ

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોને સરકારી અધિકારીઓ ગાંઠતા ન હોવાની અને જિલ્લાના પ્રવાસ દરમિયાન માન સન્માન ન જળવાતું હોવાની ફરિયાદો ઉઠી હતી. સરકારે આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ લેખિત પરિપત્ર કર્યો છે. પરિપત્રની સૂચનાઓનો ભંગ કરનાર સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવાનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:21 AM IST

ગુજરાતમાં સરકારી બાબુઓ ધારાસભ્યોને તો ઠીક,પણ મંત્રીઓને પણ ગાંઠતા નથી! સરકારે ફરી કરવો પડ્યો આદેશ

Gandhinagar News: છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાતના વહીવટી તંત્રમાં અધિકારીઓ અને મંત્રીઓ વચ્ચેના ગજગ્રાહની ચર્ચાઓ વહેતી થઈ છે. ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલો એક પરિપત્ર આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે રાજ્યમાં કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓ મંત્રીઓને પણ ગાંઠતા નથી. નિવૃત્ત થતા વર્ગ-1 ના અધિકારીઓ સામેની શિસ્ત વિષયક કાર્યવાહી બાબતે સરકારને ફરીથી પરિપત્ર કરવાની નોબત આવી છે.

નિવૃત્તિ સમયે ફાઈલો દબાવી રાખવાની વૃત્તિ 
સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે જ્યારે કોઈ વર્ગ-1 ના અધિકારી નિવૃત્ત થવાના હોય, ત્યારે તેમની સામેની શિસ્ત વિષયક તપાસની ફાઈલો છેલ્લી ઘડીએ રજૂ કરવામાં આવે છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતા પરિપત્રમાં સૂચના અપાઈ છે કે જો કોઈ અધિકારી સામે કાર્યવાહી કરવાની હોય, તો તેની ફાઈલ નિવૃત્તિના એક માસ અગાઉ મળી જવી જોઈએ. જો કોઈ કોર્ટનો ચુકાદો કે અન્ય અનિવાર્ય કારણો હોય, તો પણ ઓછામાં ઓછા 5 દિવસ અગાઉ જાણ કરવી ફરજિયાત રહેશે.

મંત્રી અને વિભાગના વડા વચ્ચેના મતભેદો
પરિપત્રમાં સૌથી ચોંકાવનારો ઉલ્લેખ એ છે કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં વિભાગના મંત્રીનો અભિપ્રાય અલગ હોય તેમ છતાં વિભાગના વડા (Head of Department) પોતાની રીતે જ કાર્યવાહી શરૂ કરી દેતા હોય છે. મંત્રીના આદેશ કે અભિપ્રાયની અવગણના કરવાની આ પદ્ધતિને સરકારે તદ્દન ખોટી ગણાવી છે.

વિવાદ થશે તો CM લેશે અંતિમ નિર્ણય
વહીવટી પારદર્શિતા જાળવવા માટે રાજ્ય સરકારે નવી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. જો કોઈ કેસમાં વિભાગના વડા અને મંત્રીના અભિપ્રાય અલગ-અલગ હોય, તો તે ફાઈલ સીધી બંધ કરી શકાશે નહીં. આવી વિવાદાસ્પદ ફાઈલોને મુખ્ય સચિવ (Chief Secretary) અને અંતે મુખ્યમંત્રી સુધી મોકલવાની રહેશે. આ પરિપત્રથી સચિવાલયના આલમમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. સરકારના આ કડક વલણથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હવે અધિકારીઓ પોતાની મનમાની ચલાવી શકશે નહીં અને લોકશાહી ઢબે ચૂંટાયેલા મંત્રીઓના નિર્ણયોનું સન્માન કરવું પડશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

