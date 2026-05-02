વર્ષ 2026-27નું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર: ક્યારે લેવાશે ધો.10-12 બોર્ડની પરીક્ષા? જાણો વેકેશન-રજાઓની યાદી

હોમGandhinagarવર્ષ 2026-27નું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર: ક્યારે લેવાશે ધો.10-12 બોર્ડની પરીક્ષા? જાણો વેકેશન-રજાઓની યાદી

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 02, 2026, 07:35 PM IST
  • 8 જૂન 2026 થી શાળાઓ નો પ્રારંભ થશે 
  • 5 નવેમ્બર 2027 થી 25 નવેમ્બર સુધીનું 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન 
  • 3 મેં 2027 થી ઉનાળુ વેકેશન 35 દિવસનું રહેશે
  • આવતા શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં કુલ 80 દિવસ ની રજાઓ નું આયોજન
     

GSEB Academic Calendar 2026-27: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આગામી શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27 માટેનું સત્તાવાર કેલેન્ડર જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરાત સાથે જ રાજ્યના લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. નવા કેલેન્ડર મુજબ, વર્ષ 2027ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ માર્ચને બદલે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં શરૂ થશે.

બોર્ડ પરીક્ષા 2027નું સમયપત્રક
બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ, ધોરણ 10 (SSC) અને ધોરણ 12 (HSC) ની પરીક્ષાઓ વહેલી લેવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પરીક્ષાનો પ્રારંભ 25 ફેબ્રુઆરી, 2027નો રોજ થશે, અને પરીક્ષાનો અંત 17 માર્ચ, 2027નો રોજ થશે. આ ફેરફારથી વિદ્યાર્થીઓને આગળના ઉચ્ચ શિક્ષણ અને પ્રવેશ પ્રક્રિયાઓ માટે વધુ સમય મળી રહેશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

શૈક્ષણિક વર્ષ અને રજાઓનું આયોજન
નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત 8 જૂન, 2026થી થશે. બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલી વિગતો અનુસાર, આગામી વર્ષમાં કુલ 80 દિવસની રજાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સ્કૂલ વેકેશનની વિગતો
દિવાળી વેકેશનની વાત કરીએ તો વર્ષ 2027 માં દિવાળી વેકેશન 5 નવેમ્બરથી 25 નવેમ્બર સુધી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને કુલ 21 દિવસનું વેકેશન મળશે. જ્યારે ઉનાળુ વેકેશનની વાત કરીએ તો શૈક્ષણિક સત્રના અંતે 3 મે, 2027 થી 35 દિવસનું લાંબુ ઉનાળુ વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

વિગત તારીખ / સમયગાળો
નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ 8 જૂન, 2026
બોર્ડ પરીક્ષા (ધો. 10 અને 12) 25 ફેબ્રુઆરી થી 17 માર્ચ, 2027
શાળાકીય વાર્ષિક પરીક્ષા 5 એપ્રિલ થી 20 એપ્રિલ, 2027
દિવાળી વેકેશન (21 દિવસ) 5 નવેમ્બર થી 25 નવેમ્બર, 2027
ઉનાળુ વેકેશન (35 દિવસ) 3 મે, 2027 થી શરૂ

વાર્ષિક અને સ્થાનિક પરીક્ષાઓ
બોર્ડની પરીક્ષાઓ સિવાય અન્ય ધોરણો માટેની વાર્ષિક પરીક્ષાઓનું માળખું પણ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. શાળાઓમાં વાર્ષિક પરીક્ષાઓ 5 એપ્રિલ, 2027 થી 20 એપ્રિલ, 2027 દરમિયાન યોજાશે. શિક્ષણ બોર્ડના આ અગાઉથી જાહેર કરાયેલા કેલેન્ડરને કારણે શાળાઓ પોતાનો અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશે અને વિદ્યાર્થીઓને રિવિઝન માટે પૂરતો સમય મળશે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

