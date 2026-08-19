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રોજિંદા અપડાઉન કરતા મુસાફરો માટે GSRTCનો મોટો નિર્ણય: દૈનિક પાસ યોજનામાં મોટી રાહત, માસિક અને ત્રિમાસિક પાસ પણ સસ્તા!

Gandhinagar News: રોજિંદા અપડાઉન કરતા મુસાફરો માટે GSRTCનો મોટો નિર્ણય: દૈનિક મુસાફર પાસ યોજનામાં ભાડા રાહત વધારી 50 ટકા સુધી કરાઈ. માસિક પાસમાં 18 દિવસને બદલે માત્ર 15 દિવસના ભાડામાં 30 દિવસ મુસાફરી કરી શકાશે. ત્રિમાસિક પાસમાં 54 દિવસને બદલે માત્ર 45 દિવસનું ભાડું ચૂકવી 90 દિવસ મુસાફરીનો લાભ મળશે. રાજ્યના 2.5 લાખથી વધુ નોકરિયાતો અને ધંધાર્થી વર્ગને મળશે સીધો આર્થિક ફાયદો.  

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:14 AM IST
રોજિંદા અપડાઉન કરતા મુસાફરો માટે GSRTCનો મોટો નિર્ણય: દૈનિક પાસ યોજનામાં મોટી રાહત, માસિક અને ત્રિમાસિક પાસ પણ સસ્તા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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