ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarપૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિનો પુષ્પા અંદાજ અને કુંવરજી નામના છબરડાએ ગૃહમાં ફરી વળ્યુ હાસ્યનું મોજું

પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિનો 'પુષ્પા' અંદાજ અને કુંવરજી નામના છબરડાએ ગૃહમાં ફરી વળ્યુ હાસ્યનું મોજું

Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ઘણીવાર ગંભીર ચર્ચાઓ વચ્ચે હાસ્યના ફુવારા પણ છૂટતા હોય છે. તાજેતરમાં ગૃહમાં એક અનોખો કિસ્સો બન્યો હતો, જેમાં પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિએ વર્તમાન મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાને સંબોધવામાં એવી 'લોચો' માર્યો કે આખું ગૃહ હસી પડ્યું હતું.

  • પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિએ માર્યો લોચો.
  • મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાને કુંવરજી હળપતિ તરીકે સંબોધ્યા.
  • બંને નામો વચ્ચે માત્ર અટક નો ફરક હોવાથી પડ્યો લોચો.
  • પોતાના નામથી જ મંત્રીને સંબોધતા ગૃહમાં હાસ્યનું મોજું ફરી વળ્યુ.

પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિનો 'પુષ્પા' અંદાજ અને કુંવરજી નામના છબરડાએ ગૃહમાં ફરી વળ્યુ હાસ્યનું મોજું

Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ માટે જાણીતું હોય છે, પરંતુ તાજેતરમાં ગૃહમાં એક અનોખો નજારો જોવા મળ્યો હતો. પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિએ ગૃહમાં કરેલી કેટલીક વાતો અને ફિલ્મી ડાયલોગ્સે ધારાસભ્યો સહિત સૌ કોઈને હસવા પર મજબૂર કરી દીધા હતા.

જ્યારે કુંવરજીએ કુંવરજીને જ 'પોતાનું' નામ આપ્યું!
ગૃહમાં ચર્ચા દરમિયાન પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિ એક મોટી ભૂલ (લોચો) કરી બેઠા હતા. તેમણે વર્તમાન મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાને સંબોધતી વખતે ભૂલથી તેમને 'કુંવરજી હળપતિ' તરીકે સંબોધ્યા હતા. બંને નેતાઓના નામમાં માત્ર અટકનો જ તફાવત હોવાથી આ રમુજી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પૂર્વ મંત્રીએ જ્યારે મંત્રીને પોતાના જ નામથી સંબોધ્યા, ત્યારે આખું ગૃહ હાસ્યના મોજામાં ડૂબી ગયું હતું. પોતાની આ ભૂલને સુધારતા હળપતિએ રમૂજમાં કહ્યું હતું કે, "એક કુંવરજી જાય છે તો બીજા કુંવરજી આવે છે!"

'પુષ્પા' સ્ટાઈલમાં વિકાસની વાત: "ગુજરાતનો વિકાસ ફ્લાવર નહીં, ફાયર હૈ!"
માત્ર નામની ભૂલ જ નહીં, પરંતુ કુંવરજી હળપતિએ તેમના સંબોધનમાં ફિલ્મી અંદાજ ઉમેરીને બધાના દિલ જીતી લીધા હતા. દક્ષિણ ભારતની સુપરહિટ ફિલ્મ 'પુષ્પા'ના ડાયલોગનો સહારો લઈને તેમણે ગુજરાતના વિકાસના વખાણ કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, "ગુજરાતનો વિકાસ એ કોઈ ફ્લાવર નથી, પણ 'ફાયર' છે!" સરકારની કામગીરી પર જોર આપતા તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "અમારી સરકાર જો એકવાર જનતાને કમિટમેન્ટ આપી દે, તો પછી એ પોતાનું પણ સાંભળતી નથી."

ગૃહમાં રમુજી માહોલ
સામાન્ય રીતે કડક શિસ્તમાં ચાલતા ગૃહમાં કુંવરજી હળપતિની આ શૈલીએ વાતાવરણ હળવું કરી દીધું હતું. વિરોધ પક્ષના સભ્યો પણ આ ફિલ્મી અંદાજ અને નામના છબરડાને જોઈને હસવાનું રોકી શક્યા નહોતા. રાજકીય વર્તુળોમાં અત્યારે કુંવરજી હળપતિનો આ 'ફાયર' અવતાર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

