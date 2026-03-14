ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુંજ્યું નીતિન પટેલનું નામ: અધ્યક્ષે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યને કહ્યું-'જો નીતિનભાઈ હોત તો ખબર પડત!'
Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં આજે પણ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નિતિન પટેલને યાદ કરવામાં આવ્યા. ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારના પ્રશ્નનો મંત્રી મનીષા વકીલે વિસ્તારથી જવાબ આપ્યો, તેમ છતાં શૈલેષ પરમાર એ બીજો પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ સમયે અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી એ ગૃહમાં શૈલેષ પરમારને કીધું કે, મંત્રી આ રીતે જવાબ આપે છે, જો નિતિન પટેલ હોત તો કેવી રીતે જવાબ આપે તે વિચાર જો.
Gandhinagar News: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ સત્ર દરમિયાન આજે એક એવી ક્ષણ આવી જ્યારે સત્તાધારી પક્ષ અને વિપક્ષ બંનેને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની યાદ આવી ગઈ. ગૃહમાં પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીની એક ટિપ્પણીએ સમગ્ર સદનમાં હાસ્યની લહેર ફેલાવી દીધી હતી.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
ગૃહની કાર્યવાહી દરમિયાન કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર દ્વારા એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર રાજ્ય મંત્રી મનીષા વકીલ દ્વારા ખૂબ જ વિગતવાર અને વિસ્તારપૂર્વક આપવામાં આવ્યો હતો. મંત્રીએ તમામ ટેકનિકલ અને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી હોવા છતાં, શૈલેષ પરમાર સંતુષ્ટ જણાયા નહોતા અને તેમણે પૂરક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો હતો.
અધ્યક્ષની ટકોર કરી કર્યો નીતિન પટેલનો ઉલ્લેખ
જ્યારે શૈલેષ પરમાર સતત દલીલ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ દરમિયાનગીરી કરી હતી. તેમણે રમૂજી અંદાજમાં શૈલેષ પરમારને સંબોધતા કહ્યું કે ધારાસભ્યશ્રી, મંત્રી અત્યારે આટલી શાંતિથી અને વિસ્તારથી જવાબ આપી રહ્યા છે. જરા વિચારો, જો અત્યારે ગૃહમાં નીતિન પટેલ હોત તો તેઓ કેવી રીતે જવાબ આપતા હોત? એ વિચારી લેજો." અધ્યક્ષની આ ટકોર પાછળનો સંકેત નીતિન પટેલની આક્રમક અને તાર્કિક શૈલી તરફ હતો. નીતિન પટેલ જ્યારે ગૃહમાં રહેતા ત્યારે તેઓ વિપક્ષના સવાલોના જવાબ ઘણીવાર વળતા પ્રહાર અને આંકડાકીય વિગતો સાથે એવી રીતે આપતા કે વિપક્ષી સભ્યો નિરુત્તર થઈ જતા.
વિધાનસભા ગૃહમાં હાસ્યનું મોજું
અધ્યક્ષના આ નિવેદન બાદ ગૃહમાં ઉપસ્થિત તમામ સભ્યો, જેમાં ખુદ શૈલેષ પરમાર અને ભાજપના નેતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, ખડખડાટ હસી પડ્યા હતા. આ ઘટનાએ સાબિત કર્યું કે ભલે નીતિન પટેલ અત્યારે ગૃહના સભ્ય નથી, પરંતુ તેમની સંસદીય કાર્યશૈલી અને હાજરજવાબીપણું આજે પણ ધારાસભ્યો અને અધ્યક્ષના સ્મરણમાં જીવંત છે.
