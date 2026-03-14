ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarપહેલા પેટ ને ભાવે એવું જમતા, હવે જીભ-નાકને ભાવે તેવું બાળકો જમે છે, કુપોષણ મામલે મંત્રીનો વિચિત્ર તર્ક

'પહેલા પેટ ને ભાવે એવું જમતા, હવે જીભ-નાકને ભાવે તેવું બાળકો જમે છે', કુપોષણ મામલે મંત્રીનો વિચિત્ર તર્ક

Gujarat Legislative Assembly: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ સત્ર દરમિયાન એક તરફ સરકાર કુપોષણના દરમાં ઘટાડો થયો હોવાનો દાવો કરી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ બાળકોની ખાવાની આદતોને જવાબદાર ઠેરવતા મંત્રીના નિવેદને રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે અધ્યક્ષના સૂચન મુજબ સરકાર 'પોષણ અભિયાન'ને કેટલું વેગવંતું બનાવે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:25 AM IST

'પહેલા પેટ ને ભાવે એવું જમતા, હવે જીભ-નાકને ભાવે તેવું બાળકો જમે છે', કુપોષણ મામલે મંત્રીનો વિચિત્ર તર્ક

Gujarat Legislative Assembly: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ સત્ર દરમિયાન કુપોષણના ગંભીર મુદ્દે રાજ્યના મંત્રી ડો. મનીષા વકીલે આપેલું નિવેદન હાલ ચારેબાજુ ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે. વિધાનસભા ગૃહમાં કુપોષણ મુદ્દે થયેલી ચર્ચામાં મંત્રીએ બાળકોની બદલાતી જતી ખાવાની ટેવો (Food Habits) ને કુપોષણ માટેનું એક મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું હતું.

વિપક્ષના આંકડાઓને મંત્રીએ ફગાવ્યા
ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા કુપોષણના આંકડાઓ અંગે વળતો પ્રહાર કરતા મંત્રીએ કહ્યું હતું કે જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી માહિતી સાચી નથી. વિપક્ષ જૂના આંકડાઓ રજૂ કરીને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે. સરકાર જિલ્લા અને તાલુકા સ્તર સુધી જઈને કામ કરી રહી છે અને હવે આંકડાઓમાં મોટો સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં કુપોષણનો દર સતત ઘટી રહ્યો છે.

'પહેલા આંતરડાને ગમતું, હવે જીભને ગમે તેવું જમીએ છીએ'
મંત્રી મનીષા વકીલે ગૃહમાં આશ્ચર્યજનક નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, "સારી વાનગીઓ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ક્યારેક યોગ્ય પોષણ મળતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે પહેલાના સમયમાં લોકો એવું ભોજન લેતા જે આંતરડાને (પેટને) ગમતું હતું, જ્યારે હવે લોકો અને બાળકો એવું ભોજન લે છે જે **જીભ અને નાકને (સ્વાદ અને સુગંધને) ગમતું હોય." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ખાવાની આ ખોટી આદતોને કારણે જ જરૂરી પોષક તત્વો શરીરમાં પહોંચતા નથી અને કુપોષણની સમસ્યા સર્જાય છે.

ગુજરાત વિધાનસભા અધ્યક્ષની સૂચનો
આ મુદ્દે વિધાનસભા અધ્યક્ષે પણ હસ્તક્ષેપ કરીને સરકારને રચનાત્મક સૂચનો આપ્યા હતા. અધ્યક્ષે સ્વીકાર્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે કુપોષણ ડામવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે, પરંતુ હજુ વધુ જાગૃતિ લાવવાની જરૂર છે. માત્ર ગરીબ જ નહીં, પણ સાધન-સંપન્ન પરિવારોમાં પણ ખોટી 'ફૂડ હેબિટ'ના કારણે કુપોષણ જોવા મળે છે. 

રાજ્ય સરકારે પોષણ અંગે મોટા પાયે જનજાગૃતિ અભિયાન (Campaign) ચલાવવું જોઈએ. સરકાર જે પૌષ્ટિક આહાર મોકલે છે, તે ખરેખર બાળકના મોઢા સુધી પહોંચે છે કે નહીં તેની તપાસ થવી જોઈએ. જો 100 ટકા પૌષ્ટિક ખોરાક બાળક સુધી પહોંચશે, તો જ કુપોષણ દૂર થશે. સરકારે વ્યવસ્થામાં રહેલી નાની-નાની ખૂટતી કડીઓને સુધારવાની જરૂર છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

