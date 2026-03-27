GSPC KG બેસિન શોધ મામલે હર્ષ સંઘવી અને જયરામ રમેશ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયામાં ખેલાયો રાજકીય જંગ, જાણો શું છે મામલો
ક્રૂડ ઓઈલ, LPG અને કુદરતી ગેસની આયાત પર ભારતની વધતી જતી નિર્ભરતા મુદ્દે કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા ગુજરાતના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી અને તેમની વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર રાજકીય જંગ છેડાયો હતો.
ક્યારથી શરૂ થઈ વિવાદની શરૂઆત
જયરામ રમેશે કેન્દ્રની ઉર્જા નીતિની ટીકા કરતા જણાવ્યું હતું કે, ક્રૂડ ઓઈલ પર ભારતની આયાત નિર્ભરતા 2014-15માં 84% હતી જે 2024-25માં વધીને 90% થઈ ગઈ છે, જ્યારે LPG આયાત 46% થી વધીને 62% થઈ છે.
Between 2014/15 and 2024/25, India’s dependence on crude oil imports went up from 84% to 90%.
Between 2014/15 and 2024/25, India’s dependence on LPG imports went up from 46% to 62%.
All this when the mantra was supposed to Atmanirbharta.
The natural gas story is murkier.
On…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 27, 2026
તેમણે કટાક્ષ કરતા લખ્યું હતું કે, "આ બધું ત્યારે થઈ રહ્યું છે જ્યારે 'આત્મનિર્ભરતા'નો મંત્ર આપવામાં આવ્યો હતો. રમેશે 2005માં કૃષ્ણા-ગોદાવરી (KG) બેસિનમાં ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન (GSPC) દ્વારા કરવામાં આવેલી ગેસની શોધનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ પ્રોજેક્ટ પાછળથી એક કૌભાંડમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. તેમણે દાવો કર્યો કે ઓડિટ રિપોર્ટ્સમાં ભારત ઉર્જા ક્ષેત્રે સ્વતંત્ર બનશે તેવી જાહેરાતો પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
હર્ષ સંઘવીનો પલટવાર
જયરામ રમેશના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા હર્ષ સંઘવીએ તેમને આક્ષેપો કરતા પહેલા તથ્યો તપાસવાની સલાહ આપી હતી. સંઘવીએ વળતો પ્રહાર કરતા લખ્યું હતું કે તત્કાલીન ગુજરાતના CM નરેન્દ્ર મોદીજીએ KG બેસિનમાં GSPC દ્વારા મોટી ગેસ શોધની જાહેરાત કરી હતી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેમને કોણે ટેકો આપ્યો હતો? UPA સરકારના પેટ્રોલિયમ મંત્રી મણિશંકર અય્યરે! તેમણે કહ્યું હતું કે KG બેસિનની શોધ તેમના એ વિશ્વાસને મજબૂત કરે છે કે બંગાળની ખાડી દક્ષિણ એશિયાનો 'નોર્થ સી' છે."
હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે GSPCને તે બ્લોકનું માઇનિંગ લીઝ ડિસેમ્બર 2012માં UPA સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું, મોદી સરકાર દ્વારા નહીં. તો પછી કોંગ્રેસ કોના પર કૌભાંડનો આરોપ લગાવી રહી છે? હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ શોધ દાયકાઓની સૌથી મોટી ગેસ શોધમાંની એક હતી, પરંતુ ઊંડા પાણીમાં સંશોધન (Deep-water exploration) દરમિયાન તકનીકી પડકારોને કારણે ઉત્પાદનમાં મુશ્કેલી પડી હતી.
Modi Govt’s Reforms are delivering:
▪️OALP + Mission Anveshan: 54 discoveries (2020-25)
▪️Refining capacity: 215 MMTPA → 258 MMTPA (heading to 400)
▪️Strategic Oil reserves: 5.33 MMT built + 6.5 MMT underway
▪️Energy sourcing diversified to 41 countries
From energy shortage… pic.twitter.com/7kzVpWEudW
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) March 27, 2026
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે આ કોઈ કૌભાંડ નહીં પણ તકનીકી પડકાર હતો. પાછળથી ONGC એ આ બ્લોક હસ્તગત કર્યો અને હવે તેમાંથી ગેસનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. સંઘવીએ સવાલ ઉઠાવ્યો કે 2011માં જે કોંગ્રેસે KG બેસિન પરના CAG રિપોર્ટને ફગાવી દીધો હતો, તે 2026માં અચાનક "કૌભાંડ" કેવી રીતે શોધી રહી છે?
ઉર્જા સુરક્ષા પર સરકારનું વલણ
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે મોદી સરકારની HELP (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy) નીતિને કારણે ઊંડા પાણીમાં સંશોધન માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું છે અને ગેસ ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારત રિફાઇનિંગ ક્ષમતા વધારી રહ્યું છે અને વ્યૂહાત્મક તેલ ભંડાર બનાવી રહ્યું છે. "આત્મનિર્ભરતા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, કોંગ્રેસ જેવું 'જુમલું' નથી,"
નોંધનીય છે કે અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા ક્ષેત્રમાં અસ્થિરતા છે. આ દરમિયાન, ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે 26 માર્ચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારત પાસે આશરે 60 દિવસ ચાલે તેટલો ક્રૂડ ઓઈલનો સ્ટોક છે. એક મહિના માટે LPGનો પુરવઠો સુરક્ષિત છે. દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ કે LPGની કોઈ અછત નથી. સરકારે અછત અંગેના અહેવાલોને "ખોટી માહિતી ફેલાવવાનું અભિયાન" ગણાવીને જનતાને ગભરાટમાં ખરીદી ન કરવા અપીલ કરી છે.
