શહેરીકરણની આંધળી દોટમાં ગુજરાતનો ખેડૂત બરબાદ! 2 વર્ષમાં હજારો એકર જમીન ‘બિન ખેતી’માં ફેરવાઈ!
Gandhinagar News: "ખેડૂત બચશે તો જ ખેતી બચશે" - આ સૂત્ર આજે માત્ર કાગળ પર રહી ગયું હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે એક તરફ સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના દાવા કરે છે, ત્યારે બીજી તરફ ગુજરાતના માત્ર સાત જિલ્લામાં બે વર્ષમાં ૧૬,૩૫૨ જમીનો ‘બિન ખેતી’ (NA) થઈ જવી એ ચિંતાજનક બાબત છે. શહેરીકરણ અને ઉદ્યોગોના આંધળા અનુકરણમાં ધરતીપુત્રો ખેતી છોડી રહ્યા છે. જો જમીન જ નહીં રહે અને ખેડૂત ખેતીથી વિમુખ થશે, તો આવક બમણી કોની થશે? આ આંકડા સ્પષ્ટ કરે છે કે જો કૃષિ પ્રધાન દેશમાં ખેતી જ નષ્ટ થશે, તો ભવિષ્યમાં આર્થિક અને ખાદ્ય સુરક્ષાનું સંકટ ઘેરું બની શકે છે.
Gandhinagar News: ભારતને 'કૃષિ પ્રધાન' દેશ કહીએ છીએ અને ખેડૂતને 'જગતનો તાત'. પરંતુ વર્તમાન સ્થિતિ જોતા આ શબ્દો માત્ર પુસ્તકો પૂરતા મર્યાદિત રહી ગયા હોય તેવું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે. તાજેતરમાં ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા આંકડાઓએ ગુજરાતના કૃષિ ક્ષેત્રની વરવી વાસ્તવિકતા સામે લાવી દીધી છે. જ્યારે સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની મોટી વાતો કરી રહી છે, ત્યારે વાસ્તવિકતા એ છે કે ખેડૂતો પોતે જ ખેતી છોડી રહ્યા છે.
શું કહે છે આંકડા?
છેલ્લા બે વર્ષમાં ગુજરાતના માત્ર સાત જિલ્લાઓમાં ખેતીની જમીનને બિન-ખેતી (NA) કરવા માટે કુલ 27,257 અરજીઓ આવી હતી. જેમાંથી 16,352 અરજીઓને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આનો સીધો અર્થ એ થયો કે હજારો એકર જમીન પર હવે ક્યારેય હળ ચાલશે નહીં કે કોઈ પાક લહેરાશે નહીં.
ખેડૂતો ખેતી કેમ છોડી રહ્યા છે?
શહેરીકરણ અને ઔદ્યોગિકરણની આંધળી દોટમાં ખેતી પાયમાલ થઈ રહી છે. ખેડૂત ખેતી છોડે છે તેની પાછળ અનેક લાચારીઓ છુપાયેલી છે. જેમાં મહેનત અને ખર્ચના પ્રમાણમાં ખેડૂતને મળતા ભાવ નહિવત છે. ક્યારેક કમોસમી વરસાદ (માવઠું) તો ક્યારેક અતિવૃષ્ટિ, કુદરત વારંવાર ખેડૂતોના મોઢા સુધી આવેલો કોળિયો છીનવી લે છે. ટેકાના ભાવે ખરીદી હોય કે સહાય પેકેજ, સરકારી પ્રક્રિયાઓની આંટીઘૂંટીમાં સાચો ખેડૂત હંમેશા વંચિત રહી જાય છે. ખેતીમાં રહેલા જોખમો અને ઓછી આવકને કારણે આજનો શિક્ષિત યુવાન ખેતીમાં પરસેવો પાડવાને બદલે શહેરમાં નાની-મોટી નોકરી કરવી વધુ પસંદ કરે છે.
નોંધનીય છે કે જમીન વેચવાથી ખેડૂતને એકવાર મોટી રકમ તો મળી જશે, પરંતુ તેની સાથે તે પોતાની 'જગતનો તાત' તરીકેની ઓળખ કાયમ માટે ગુમાવી દેશે. જો ખેતીની જમીનો આ જ ઝડપે બિન-ખેતી થતી રહી, તો આવનારા સમયમાં ખેતીલાયક જમીન ઘટશે અને ખાદ્ય સુરક્ષા સામે મોટો પ્રશ્ન ઊભો થશે. જો સરકાર ખરેખર ખેડૂતોનું ભલું ઈચ્છતી હોય, તો માત્ર આંકડાકીય માયાજાળ ફેલાવવાને બદલે ખેતીને નફાકારક વ્યવસાય બનાવવો પડશે. જો ખેડૂત જ નહીં બચે, તો "આવક બમણી" કોની થશે? એ એક યક્ષ પ્રશ્ન છે.
