ગુજરાતના માછીમારોને 22 રૂપિયા સસ્તું મળશે ડીઝલ, ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય
Indian fishermen: ગુજરાતના દરિયાકાંઠે વસતા લાખો માછીમાર પરિવારો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના સંયુક્ત પ્રયાસોથી માછીમારી બોટ માટેના ડીઝલ ભાવમાં કરાયેલો મોટો વધારો પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે, જે માછીમારોની આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવામાં નિર્ણાયક સાબિત થશે.
Indian fishermen: ગુજરાત સરકાર દ્વારા માછીમારોની સુખાકારી માટે એક અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારત પેટ્રોલિયમ દ્વારા માછીમારી બોટના ડીઝલ ભાવમાં જે રૂ. 22.43નો તોતિંગ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, તેને હવે પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કેન્દ્ર સરકારને કરેલી સચોટ રજૂઆતના પરિણામે આ સફળતા મળી છે. હવે રાજ્યના માછીમારોને તેમની બોટ માટે અગાઉ નક્કી થયેલા જૂના રાહત દરે જ ડીઝલ પ્રાપ્ત થશે. આ ત્વરિત અને સંવેદનશીલ નિર્ણય બદલ મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણયથી માછીમારો પરનો આર્થિક બોજ હળવો થશે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ગુજરાત સરકારના મત્સ્ય સંઘ (GFCCA) દ્વારા માછીમારોને વ્યાજબી અને ડિસ્કાઉન્ટ ભાવે ડીઝલ મળી રહે તે માટે ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) સાથે ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. જોકે, તાજેતરમાં BPCL દ્વારા માછીમારો માટેના ડીઝલના ભાવમાં અચાનક લિટર દીઠ રૂ. 22.43નો તોતિંગ વધારો ઝીંકી દેવામાં આવ્યો હતો. આ વધારાને કારણે માછીમારો પર આર્થિક બોજ વધવાની ભીતિ સેવાતી હતી.
રાજ્ય સરકારની સક્રિય મધ્યસ્થી
આ ગંભીર સમસ્યાની જાણ થતા જ વિવિધ માછીમારી સંસ્થાઓ, ધારાસભ્યો અને સ્થાનિક આગેવાનોએ મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીને રજૂઆત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ મંત્રીશ્રીએ આ વિષયની ગંભીરતા સમજી ત્વરિત પગલાં ભર્યા હતા. મંત્રીએ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ આગ્રહ કર્યો હતો કે જે રીતે રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમને ભાવ વધારામાંથી મુક્તિ અપાઈ છે, તેમ મત્સ્યોદ્યોગને પણ 'સ્પેશિયલ એક્સેપ્શન' ગણી રાહત આપવી જોઈએ. માછીમારોને 'કન્ઝ્યુમર સેગમેન્ટ'ને બદલે રિટેલ ગ્રાહકોની સમકક્ષ ગણીને રાહત આપવી અનિવાર્ય છે.
કેન્દ્ર સરકારનો હકારાત્મક પ્રતિસાદ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતની આ વાજબી રજૂઆતનો સ્વીકાર કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે ભારત પેટ્રોલિયમને સ્પષ્ટ સૂચના આપીને રૂ. ૨૨.૪૩નો ભાવ વધારો પાછો ખેંચવા આદેશ આપ્યો છે. હવે રાજ્યના માછીમારોને અગાઉ નક્કી થયેલા રાહત દરે જ ડીઝલ પ્રાપ્ત થશે, જેનાથી તેમના ખર્ચમાં મોટો ઘટાડો થશે. આ સફળતા બદલ મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પૂરીનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "રાજ્ય સરકાર હંમેશા માછીમારોના કલ્યાણ અને તેમના આર્થિક હિતોના રક્ષણ માટે કટિબદ્ધ છે."
