ગુજરાત સરકારે LPG ગેસ માટે જાહેર કર્યો ટોલ ફ્રી નંબર; હવે ફરિયાદોનું થશે ત્વરિત નિરાકરણ, નોંધી લો આ નંબરો
Gujarat Government Toll-Free Number For Gas Cylinder: ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની અછત સર્જાઈ શકે તેવી આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. આ પરિસ્થિતિને ગંભીરતાથી લઈને ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાગરિકોની સુવિધા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Gujarat Government Toll-Free Number For Gas Cylinder: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં LPG ગેસનો ઉપયોગ રસોઈ માટે અનિવાર્ય છે. તાજેતરમાં વૈશ્વિક સ્તરે યુએસ, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષના સમાચારો વચ્ચે, સ્થાનિક સ્તરે ગેસ સિલિન્ડરની અછત ઉભી થવાની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. આ સ્થિતિનો લાભ લઈને કેટલાક ડીલરો ગ્રાહકોને સિલિન્ડર આપવામાં આનાકાની કરી રહ્યા હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રાહકોના હિતમાં સરકાર અને ગેસ કંપનીઓ દ્વારા સત્તાવાર ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
ડીલરોની મનમાની સામે હવે સીધી ફરિયાદ
જો તમારા વિસ્તારના ગેસ ડીલર યુદ્ધ કે આંતરરાષ્ટ્રીય અછતનું બહાનું બતાવીને તમને ગેસ સિલિન્ડર આપવાનો ઇનકાર કરે છે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે નીચે આપેલા નંબરો પર તમારી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
- સામાન્ય LPG મદદ માટે (સરકારી હેલ્પલાઇન): 1800-233-0222
- ભારત ગેસ (Bharat Gas): 1800-22-4344
- ઇન્ડેન ગેસ (Indane Gas): 1800-2333-555
- HP ગેસ (HP Gas): 1800-2333-555
મુખ્ય સેવાઓ અને સુવિધાઓ
આ હેલ્પલાઇન નંબરો પર કોલ કરીને તમે નીચે મુજબની માહિતી અથવા ફરિયાદ કરી શકો છો:
- બુકિંગમાં વિલંબ: જો સિલિન્ડર બુક કર્યા પછી લાંબા સમય સુધી ડિલિવરી ન મળે.
- વધારાના પૈસાની માંગ: જો ડિલિવરી બોય નિર્ધારિત કિંમત કરતા વધુ પૈસા માંગે.
- સિલિન્ડર રિફ્યુઝલ: જો ડીલર અછતનું બહાનું કાઢીને નવું સિલિન્ડર આપવાની ના પાડે.
- ગેસ લીકેજ: ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક માર્ગદર્શન મેળવવા માટે.
અફવાઓથી બચો
ઉલ્લેખનીય છે કે, વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે પુરવઠામાં અવરોધ આવશે તેવી વાતોથી ગભરાવાની જરૂર નથી. સરકાર દ્વારા પૂરતો સ્ટોક રાખવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે. જો કોઈ ડીલર જાણીજોઈને કૃત્રિમ અછત ઉભી કરે છે, તો તે કાયદેસરનો ગુનો છે. ગ્રાહક તરીકે જાગૃત બનીને ઉપર આપેલા ટોલ-ફ્રી નંબરનો ઉપયોગ કરી તમારી ફરિયાદ અચૂક નોંધાવો.
