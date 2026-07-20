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ઘર વિહોણા પરિવારોનું ઘરનું સપનું થશે સાકાર! મફત પ્લોટ યોજના હેઠળ સરકારે વધારી સહાય

Government Plot Allocation: ગુજરાત સરકારના પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ 17મી જુલાઈના રોજ નવો ઠરાવ બહાર પાડવામાં આવ્યો જેમાં ગ્રામ વિસ્તારના ઘરવિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનાના જૂના ઠરાવની 12 નંબરની જોગવાઈમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. જાણો આ નવો ઠરાવ લાગૂ થયા બાદ શું લાભ મળશે?
 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:52 PM IST
ઘર વિહોણા પરિવારોનું ઘરનું સપનું થશે સાકાર! મફત પ્લોટ યોજના હેઠળ સરકારે વધારી સહાય
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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