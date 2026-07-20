/ઘર વિહોણા પરિવારોનું ઘરનું સપનું થશે સાકાર! મફત પ્લોટ યોજના હેઠળ સરકારે વધારી સહાય

સરકારી પ્લોટની ફાળવણી અંગે સરકાર તરફથી મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઘર વિહોણા પરિવારોને મફત પ્લોટ યોજના હેઠળ વધુ સહાયની જાહેરાત કરી છે. મકાન માટે પ્લોટ વિકાસ ખર્ચમાં પાંચ ગણો વધારો કરાયો છે. હવે પ્લોટ દીઠ વિકાસ ખર્ચ એક હજાર રૂપિયાથી વધારી પાંચ હજાર રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. ગામતળની ખાડા ટેકરાવાળી જમીન સમતળ કરવા માટેની સહાય પ્રતિ હેક્ટર પચાસ હજાર રૂપિયાથી વધારી બે લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. નવો ઠરાવ અમલમાં આવતા ગ્રામ્ય આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓને વધુ રાહત મળશે.
ગુજરાત સરકારના પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા 17મી જુલાઈ 2026ના રોજ ઠરાવ બહાર પાડીને આ અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ઠરાવ ગ્રામ વિસ્તારના ઘરવિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના અંગેના તા. 01/05/2017ના ઠરાવની જોગવાઈ નં. 12માં સુધારો કરવા બાબતનો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ગ્રામ વિસ્તારના ઘર વિહોણા કુંટુંબો પોતાનું ઘર બનાવી શકે તે માટે 100 ચોરસવારના ઘરથાળના મફત પ્લોટ ફાળવવાની યોજના 01/05/2017ના ઠરાવથી અમલમાં છે. ત્યારબાદ સમયાંતરે તેમાં સુધારા કરાયા છે. હાલ વિકાસ કમિશનરની કચેરી દ્વારા આ યોજનાની જોગવાઈ નં 12માં સુધારો કરવાની દરખાસ્ત હતી જે સરકારના વિચારણા હેઠળ હતી.
જૂની જોગવાઈ
નવી જોગવાઈ
ક્યારથી અમલમાં
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