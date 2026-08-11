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મહાત્મા મંદિરથી 38,500,000,000 કરોડનો મોટો ખેલ: જાણો CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતના કયા વિસ્તારો માટે ખોલવા જઈ રહ્યા છે તિજોરી?

Gandhinagar News: રાજ્ય સરકારે મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને 3850 કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવાની જાહેરાત કરી છે. સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓને 3240 કરોડ તેમજ રાજ્યની 17 મહાનગરપાલિકાઓ માટે 2962 કરોડની રકમ ફાળવવામાં આવશે. આ અંગે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે એક ખાસ ચેક અર્પણ સમારોહ યોજાશે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 3850 કરોડનો ચેક એનાયત કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે શહેરી વિકાસ મંત્રી કનુ દેસાઈ અને રાજ્ય મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા પણ ઉપસ્થિત રહેશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:21 PM IST
મહાત્મા મંદિરથી 38,500,000,000 કરોડનો મોટો ખેલ: જાણો CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતના કયા વિસ્તારો માટે ખોલવા જઈ રહ્યા છે તિજોરી?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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