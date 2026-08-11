/મહાત્મા મંદિરથી 38,500,000,000 કરોડનો મોટો ખેલ: જાણો CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતના કયા વિસ્તારો માટે ખોલવા જઈ રહ્યા છે તિજોરી?

Gandhinagar News: રાજ્યના શહેરી વિસ્તારોના સર્વાંગી અને સુગ્રથિત વિકાસને નવી દિશા આપવા માટે ગુજરાત સરકારે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને નિર્ણાયક કદમ ઉઠાવ્યું છે. રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓના વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવાના ઉદ્દેશ્યથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ 3850 કરોડની ભવ્ય રકમ ફાળવવાનો નિરdocણય કરવામાં આવ્યો છે.
મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાશે ભવ્ય ચેક અર્પણ સમારોહ
આ ફાળવણી અંતર્ગત ગાંધીનગરના આંકડાકીય અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર એવા મહાત્મા મંદિર ખાતે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વરદ હસ્તે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને 3850 કરોડનો ચેક વિધિવત રીતે અર્પણ કરવામાં આવશે. આ ગૌરવશાળી પ્રસંગે શહેરી વિકાસ મંત્રી કનુ દેસાઈ તેમજ રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન વાઘેલા વિશેષ ઉપસ્થિત રહીને કાર્યક્રમની શોભા વધારશે.
સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ માળખાકીય સુવિધાઓનો વિસ્તાર
શહેરોમાં રોડ-રસ્તા, ગટર વ્યવસ્થા, પીવાના શુદ્ધ પાણી અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી પ્રાથમિક તથા આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓના નિર્માણ માટે સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓને કુલ ₹3240 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
17 મહાનગરપાલિકાઓ માટે 2962 કરોડની ફાળવણી
રાજ્યની 17 મહાનગરપાલિકાઓના આધુનિકીકરણ અને નાગરિક સુવિધાઓમાં વધારો કરવા માટે કુલ 2962 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. જેમાં વિવિધ મહાપાલિકાઓની વાત કરીએ તો સુરત મહાનગરપાલિકા રૂ. 770 કરોડ (સૌથી વધુ), અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા રૂ. 870 કરોડ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા રૂ. 285 કરોડ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા રૂ. 232 કરોડ, ભાવનગર અને જામનગર પ્રત્યેકને રૂ. 105 કરોડ, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર પ્રત્યેકને રૂ. 95 કરોડ ફાળવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, મહત્વના અન્ય શહેરી કેન્દ્રો જેવા કે ગાંધીધામ, નવસારી, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, મહેસાણા, વાપી, નડિયાદ, આણંદ અને મોરબી માટે પ્રત્યેકને 45 કરોડની રકમ ફાળવવામાં આવી છે.
152 નગરપાલિકાઓના વિકાસ માટે 846 કરોડ
રાજ્યના નાના અને મધ્યમ કદના શહેરોના પ્રજાજનોને પણ આધુનિક સુવિધાઓનો લાભ મળે તે માટે રાજ્યની 152 નગરપાલિકાઓ માટે 846 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ ફાળવણી નગરપાલિકાઓના વર્ગ (A, B, C, D કેટેગરી) અને તેમની વસ્તી તથા જરૂરિયાતોના આધારે અલગ-અલગ રકમ સ્વરૂપે કરવામાં આવશે, જેથી દરેક વિસ્તારમાં સંતુલિત વિકાસ સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
બદલાતા ગુજરાતનું આધુનિક ચિત્ર
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં લેવાયેલા આ નિર્ણયથી રાજ્યના શહેરી વિસ્તારોમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત બનશે અને નાગરિકોના જીવનધોરણમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે. 3850 કરોડનું આ ભંડોળ ગુજરાતના શહેરોને વધુ સ્વચ્છ, હરિયાળા અને આધુનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.