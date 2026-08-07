ગુજરાત બનશે દેશનું ડિજિટલ હબ: 'ગ્રીન AI ડેટા સેન્ટર પોલિસી' નોટિફાય, રોકાણકારોને મળશે સબસિડી અને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીમાં છૂટછાટ

ગુજરાત સરકારે શુક્રવારે ‘વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026–29’ ને સત્તાવાર રીતે નોટીફાય (Government Resolution – GR) કરી છે. ભારતની આ પ્રકારની પ્રથમ પહેલનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતને હાઇપરસ્કેલ ગ્રીન AI ડેટા સેન્ટર્સ માટે દેશનું અગ્રણી કેન્દ્ર તેમજ વૈશ્વિક ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હબ તરીકે સ્થાપિત કરવાનો છે.
આ નીતિ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જાહેર કરેલા *‘વિકસિત ભારત @2047’*ના વિઝનને અનુરૂપ છે. ભારતની ઝડપથી વિસ્તરી રહેલી ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આ પોલિસી હેઠળ સશક્ત અને ભવિષ્યલક્ષી ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ કરવાનો હેતુ છે.
આ પોલિસી હેઠળ ગુજરાતે 7.5 ગીગાવોટ (GW) હાઇપરસ્કેલ ગ્રીન AI ડેટા સેન્ટર ક્ષમતા સ્થાપિત કરવાનો મહત્ત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. આ પહેલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, હાઇ-પરફોર્મન્સ કમ્પ્યુટિંગ (HPC) અને વિવિધ ડિજિટલ સેવાઓ માટે ઝડપથી વધી રહેલી માંગને પહોંચી વળવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
આશરે 74 ગીગાવોટ સ્થાપિત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા, મજબૂત રિન્યુએબલ એનર્જી ઇકોસિસ્ટમ, વ્યાપક ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કનેક્ટિવિટી અને વિશ્વસ્તરીય ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે ગુજરાત Hyperscalers, ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઇડરો, AI કોમ્પ્યુટિંગ કંપનીઓ કોલોકેશન ઓપરેટરો (Colocation Operators) તથા ડિજિટલ ઇન્ફ્ર્ટાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપરો માટે અત્યંત આકર્ષક રોકાણ સ્થળ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ઉપરાંત,ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન (SIR) અને ગિફ્ટ સિટી (GIFT City) જેવી વ્યૂહાત્મક સુવિધાઓ રાજ્યની સ્પર્ધાત્મકતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
આ પોલિસીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા ધોલેરાને વિશ્વના સૌથી મોટા હાઇપરસ્કેલ ગ્રીન AI ડેટા સેન્ટર હબ પૈકીના એક તરીકે વિકસાવવાની છે. ધોલેરાનું સુનિયોજિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ટકાઉ શહેરી વિકાસ અને વ્યૂહાત્મક સ્થાનનો લાભ લઈને આ હેતુ સિદ્ધ કરવામાં આવશે.
મોટા પાયે રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પોલિસીમાં કેપિટલ સબસિડી, વ્યાજ સબસિડી, પાવર ટેરિફ સબસિડી, વીજ શુલ્કની પરતફેર (Electricity Duty Reimbursement), સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી અને નોંધણી ફીમાંથી મુક્તિ, SGST રિઇમ્બર્સમેન્ટ તેમજ કેપ્ટિવ ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે નાણાકીય સહાય સહિતના વ્યાપક નાણાકીય પ્રોત્સાહનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત પ્રોજેક્ટના અસરકારક અમલીકરણને સરળ બનાવવા માટે વિવિધ બિન-નાણાકીય પ્રોત્સાહનો (Non-Fiscal Incentives) પણ આપવામાં આવ્યા છે.
ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ પર વિશેષ ભાર
આ પોલિસીમાં ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ (વ્યવસાય કરવાની સરળતા)ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરળ અને ઝડપી મંજૂરી પ્રક્રિયા, પરિવર્તનશીલ બિલ્ડિંગ તથા વિકાસ નિયમો, વધારાની ફ્લોર સ્પેસ ઇન્ડેક્સ (FSI), વીજળી અને પાણીની સુવિધા માટે સંકલિત સહાય તેમજ વિવિધ કાયદાકીય મંજૂરીઓ માટે સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ટકાઉ વિકાસ કેન્દ્રસ્થાને છે
ટકાઉ વિકાસ (Sustainability) આ પોલિસીનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. પોલિસી હેઠળ પાત્ર ડેટા સેન્ટર પ્રોજેક્ટ્સ માટે તેમની કામગીરી દરમિયાન વપરાતી કુલ વીજળીમાંથી ઓછામાં ઓછી 51 ટકા વીજળી રિન્યુએબલ અને ગ્રીન એનર્જી સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવી ફરજિયાત રહેશે. આ જોગવાઈ ગુજરાતની લો-કાર્બન ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિ તથા પર્યાવરણલક્ષી ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
આ પહેલ દ્વારા રાજ્યનો હેતુ દેશ-વિદેશમાંથી મોટા પાયે રોકાણોને આકર્ષવાનો, ઉચ્ચ મૂલ્યવાળી રોજગારીનું સર્જન કરવાનો, ભારતની ડિજિટલ સોવરેનિટીને વધુ મજબૂત બનાવવાનો તેમજ ગુજરાતને આગામી પેઢીના AI અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે અગ્રણી વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવાનો છે.