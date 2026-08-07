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ગુજરાત બનશે દેશનું ડિજિટલ હબ: 'ગ્રીન AI ડેટા સેન્ટર પોલિસી' નોટિફાય, રોકાણકારોને મળશે સબસિડી અને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીમાં છૂટછાટ

પાત્ર ડેટા સેન્ટર પ્રોજેક્ટ્સ માટે કામગીરી દરમિયાન વપરાતી કુલ વીજળીમાંથી ઓછામાં ઓછી 51 ટકા વીજળી રિન્યુએબલ અને ગ્રીન એનર્જી સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવી ફરજિયાત રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:29 PM IST
ગુજરાત બનશે દેશનું ડિજિટલ હબ: 'ગ્રીન AI ડેટા સેન્ટર પોલિસી' નોટિફાય, રોકાણકારોને મળશે સબસિડી અને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીમાં છૂટછાટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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