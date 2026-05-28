ઈંધણની અછત વચ્ચે ગુજરાત સરકારનો માસ્ટરપ્લાન: સચિવાલયમાં '5 દિવસનું સપ્તાહ', શનિ-રવિ ઘેર બેસીને ‘કરકસર’!

Gandhinagar News: દેશમાં વર્તમાન સમયમાં સર્જાયેલી ઈંધણની કટોકટી અને પેટ્રોલ-ડીઝલના આસમાને પહોંચતા ભાવો વચ્ચે સામાન્ય જનતા ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે. સામાન્ય નાગરિકો પેટ્રોલ પંપ પર કલાકો સુધી લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહીને ઈંધણ મેળવવા ફાંફા મારી રહ્યા છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને પેટ્રોલ-ડીઝલનો કરકસરયુક્ત ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી છે.
Gandhinagar News: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પેટ્રોલ-ડીઝલનો કરકસરયુક્ત ઉપયોગની અપીલને પગલે હવે ગુજરાત સરકારે ગાંધીનગર સચિવાલયથી જ ઈંધણ બચાવવાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. સરકાર હવે સચિવાલયના કર્મચારીઓ માટે 'પાંચ દિવસનું સપ્તાહ' (5-Day Week) અમલી કરવાની ગંભીર વિચારણા કરી રહી છે.
શનિવારની રજા લોટરી લાગશે, પણ કામના કલાકો વધશે!
રાજ્ય સરકાર સચિવાલયના કર્મચારીઓને સામેથી શનિ અને રવિ એમ બે દિવસની રજા આપવાની ઉદારતા દાખવવા જઈ રહી છે. જો કે, આ રજા મફતમાં નહીં મળે! તાજેતરમાં મળેલી એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં થયેલી ચર્ચા મુજબ અઠવાડિયાના 5 દિવસ દરમિયાન કર્મચારીઓના કામના દૈનિક કલાકો વધારી દેવામાં આવશે. રોજિંદા કામના કલાકો વધારીને શનિવારની રજા સરભર કરવામાં આવશે, જેથી સરકારી કામકાજ અથવા વહીવટી પ્રક્રિયાને કોઈ નુકસાન ન પહોંચે. જો હજારો સરકારી બાબુઓ અને કર્મચારીઓ શનિવારે ઓફિસે નહીં આવે, તો સચિવાલયની સરકારી ગાડીઓનું બળતણ બચશે અને કર્મચારીઓના અંગત વાહનોનું પેટ્રોલ-ડીઝલ પણ બચાવી શકાશે.
વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કે રજાની મજા?
સામાન્ય રીતે જ્યારે દેશ કે રાજ્યમાં આવી કોઈ ઈંધણની કટોકટી ઊભી થાય, ત્યારે આધુનિક અર્થવ્યવસ્થામાં વૈકલ્પિક ઈંધણ (જેમ કે ઈલેક્ટ્રિક વાહનો) કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની મજબૂત વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવાની હોય છે. પરંતુ, ગાંધીનગર સચિવાલયે આ બધાથી અલગ અને સીધો જ ‘વર્ક ફ્રોમ હોમ’ અથવા 'શનિ-રવિ ઘેર બેસી રહેવાનો' અનોખો નુસખો શોધી કાઢ્યો છે.
સામાન્ય જનતા પેટ્રોલ માટે લાઈનોમાં પરસેવો પાડી રહી છે, ત્યારે સરકારના આ નિર્ણયથી સામાન્ય જનતાને ઈંધણની કટોકટીમાંથી કેટલી રાહત મળશે? આ તો સમય જ બતાવશે. પરંતુ હા, સચિવાલયના બાબુઓ માટે શનિવારની આ નવી રજા ચોક્કસપણે કોઈ 'લોટરી' લાગવા જેવો ઘાટ જરૂર ઘડી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર આ પ્રસ્તાવ પર ક્યારે સત્તાવાર મહોર મારે છે અને તેનાથી વાસ્તવિકતામાં કેટલા લીટર પેટ્રોલ-ડીઝલની બચત થાય છે!