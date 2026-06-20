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ગુજરાતમાં ચોમાસું ખેંચાતા ખેડૂતોના હિતમાં સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, ખેડૂતોને હવે 8ના બદલે 10 કલાક વીજળી મળશે

Gandhinagar News:  રાજ્યમાં ચોમાસું ખેંચાતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વરસાદના અભાવે સિંચાઈ માટે વધતી મુશ્કેલી સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. હવે કૃષિ ફીડરોમાં હવે 8 નહીં, 10 કલાક વીજ પુરવઠો મળશે. ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગે તેના માટે સૂચના જાહેર કરી દીધી છે. GUVNL, GETCO અને SLDCને તાત્કાલિક અમલના આદેશ પણ અપાઈ ગયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:10 AM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસું ખેંચાતા ખેડૂતોના હિતમાં સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, ખેડૂતોને હવે 8ના બદલે 10 કલાક વીજળી મળશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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