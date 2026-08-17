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ગુજરાત સરકારનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય: 10 લાખથી વધુ શાળાની દીકરીઓને મફત મળશે ઓક્સો-બાયોડિગ્રેડેબલ સેનેટરી નેપકીન

રાજ્ય સરકારે દીકરીઓ શાળામાં કોઈ ચિંતા વગર અભ્યાસ કરી શકે તે માટે ક્રાંતિકારી નિર્ણય લીધો છે. રાજ્ય સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 10 લાખથી વધુ શાળાઓમાં દીકરીઓને માસિકધર્મ દરમિયાન મફતમાં સેનેટરી નેપકીન આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:15 AM IST
ગુજરાત સરકારનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય: 10 લાખથી વધુ શાળાની દીકરીઓને મફત મળશે ઓક્સો-બાયોડિગ્રેડેબલ સેનેટરી નેપકીન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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