ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફાર: 37 IPS અધિકારીઓની બદલી, અમદાવાદ-રાજકોટ રેન્જમાં નવા ચહેરા
Gujarat Police News: ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગે રાજ્યના પોલીસ તંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે. જાહેર કરાયેલા આદેશ મુજબ કુલ 37 IPS અધિકારીઓની બદલી કરીને તેમને નવી જગ્યાઓ પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને આ બદલીઓ તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી પોસ્ટિંગની રાહ જોતા IPSને આખરે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
Gujarat Police News: ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના પોલીસ તંત્રમાં વ્યાપક ફેરફાર કરતા એકસાથે 37 IPS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. વહીવટી પ્રક્રિયા અને જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલા આ નિર્ણયથી પોલીસ બેડામાં ભારે સળવળાટ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બદલીઓમાં કેટલાક મહત્વના હોદ્દાઓને અપગ્રેડ અને ડાઉનગ્રેડ પણ કરવામાં આવ્યા છે.
નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટ રેન્જની જવાબદારી
રાજ્યના અત્યંત ચર્ચિત અને કડક છાપ ધરાવતા અધિકારી નિર્લિપ્ત રાય (IPS 2010) ની સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) માંથી બદલી કરવામાં આવી છે. તેમને હવે રાજકોટ રેન્જના DIG તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અશોક કુમારની બદલી બાદ ખાલી પડેલી આ જગ્યા પર પોસ્ટને ડાઉનગ્રેડ કરીને નિર્લિપ્ત રાયની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ અને વડોદરામાં નવી નિમણૂક
રાઘવેન્દ્ર વત્સાને અમદાવાદ રેન્જના નવા IGP (ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ) તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જ્યારે નિલેશ જાડેજાને વડોદરાના જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ગૌતમકુમાર પરમારને ગાંધીનગર ખાતે CID ક્રાઇમના IGP તરીકે નિમણૂક અપાઈ છે.
વધારાનો ચાર્જ અને સાયબર સિક્યુરિટી પર ભાર
ગૃહ વિભાગે ગગનદીપ ગંભીરને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના IGP તરીકે વધારાનો હવાલો સોંપ્યો છે. બીજી તરફ, રાજ્યમાં વધતા સાયબર ગુનાઓને નાથવા માટે બિપિન આહિરને ગાંધીનગર સ્થિત 'સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' માં IGP તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના વરિષ્ઠ અધિકારી શમશેર સિંઘ આ ચાલુ મહિને જ વય નિવૃત થઈ રહ્યા છે, જે પૂર્વે આ મોટા પાયે બદલીઓ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણય પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાજ્યની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવવાનો અને અનુભવી અધિકારીઓના કૌશલ્યનો યોગ્ય જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાનો છે.
ગુજરાતમાં 37 IPS અધિકારીની મોટાપાયે બદલી
- શમશેર સિંઘની DGP સિવિલ ડિફેન્સ તરીકે નિમણૂક
- રાજકોટ IG અશોક કુમારને IBમાં મુકાયા
- ગગનદીપ ગંભીરને SMCના IGPનો વધારો ચાર્જ સોંપાયો
- IPS ગૌતમકુમાર પરમાર IG CID ક્રાઇમ બન્યા
- રાઘવેન્દ્ર વત્સ IG અમદાવાદ રેન્જ
- નિલેશ જજડિયા વડોદરા શહેર JCP બન્યા
- બિપિન આહિરેને IG સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સમા મુકાયા
- પી.એલ. મલની ACBમાં એડિશનલ ડાયરેક્ટર તરીકે બદલી
- એન એન ચૌધરીની સ્ટેટ IBમાં બદલી
- એ.જી.ચૌહાણની JCP ટ્રાફિક અમદાવાદમાં બદલી
- આર. વી અસારી ભાવનગર રેન્જ IG બન્યા
- કે.એન.ડામોરની CID ક્રાઇમમાં બદલી
- મકરંદ ચૌહાણ કાયદો અને વ્યવસ્થા ગાંધીનગર DIGP
- પરીક્ષિતા રાઠોડની બનાસકાંઠા રેન્જ IG તરીકે બદલી
- વિધિ ચૌધરી DIGPગોધરા રેન્જ
- વિશાલકુમાર વાઘેલા DIGP સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલમાં બદલી
- વિશાલકુમાર વાઘેલાને પોલીસ ભરતી બોર્ડના DIGPનો વધારાનો ચાર્જ
- લીના પાટીલ પ્રિન્સીપાલ કરાઈ તાલીમ શાળા
- નિર્લિપ્ત રાય રાજકોટ રેન્જ IG
- દીપકકુમાર મેઘાણી ACBમા જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા
- મહેન્દ્ર બગરિયા JCP સુરતમા બદલી
- હિતેશ જોઈશર IB મા મુકાયા
- ડૉ.તરુણ દુગ્ગલ એડિશનલ કમિશનર અમદાવાદ શહેર એડમિન
- ચૈતન્ય માંડલિક રાજકોટ શહેર એડિ. કમિ, ક્રાઈમ ટ્રાફિક
- સરોજ કુમારી DIG જેલ વડોદરા
- રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા DIGP જૂનાગઢ
- રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને પોલીસ ટ્રેનિંગના પ્રિન્સિપાલનો વધારાનો હવાલો
- આર પી બારોટ DIGP જેલ અમદાવાદ
- ડૉ.જી.એ.પંડ્યા DIGP જેલ રાજકોટ
- આર ટી શુશ્રા સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ અમદાવાદ
- સુધા પાંડે DIGP હથિયારી એકમ વડોદરા
- સુજાતા મજમુદાર DIGP હથિયારી એકમ ગાંધીનગર
- ડૉ.સુધીર દેસાઈ એડિશનલ કમિશનર વડોદરા શહેર
- બલરામ મીણા સ્પેશિયલ કમિશનર સુરત
- ડૉ.કરણરાજ વાઘેલા JCP ક્રાઈમ સુરત
- એસ વી પરમાર જેસીપી ટ્રાફિક સુરત
- 35 એ એમ મુનિયા DIGP કોસ્ટલ સિક્યુરિટી અમદાવાદ
- એ એમ મુનિયાને કોસ્ટલ સિક્યુરિટી ગાંધીનગરનો વધારાનો ચાર્જ
- મયુર પાટીલ DCP ઝોન 8 અમદાવાદ
- 37 વાબાંગ ઝમીરને વેઇટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ રખાયા
