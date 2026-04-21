ગુજરાતના આયુષ્યમાન કાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર; આ તારીખ પહેલા કરાવી લેજો રિન્યૂ, નહીં તો થશે કેન્સલ

Gujarat Ayushman Card Renewal Last Date: ગરીબ પરિવારોને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે આયુષ્માન (PMJAY) યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. જોકે, આ યોજનાનો લાભલેતા હજારો એવા પરિવારો છે જેમની આવક મર્યાદા વર્ષો બાદ વધી ગઈ હોવા છતાં તેઓ હજુ પણ જૂના કાર્ડનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સરકારના નિયમ મુજબ આવક મર્યાદાની બહાર જનાર આસામીઓના કાર્ડ રદ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:03 AM IST
  • ગુજરાતમાં આયુષ્માન કાર્ડ ધારકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર
  • 70+ વયના વૃદ્ધો અને NFSA ધારકોને મોટી રાહત
  • સરકારી કર્મચારીઓ પર લટકતી તલવાર
  • કેમ જરૂરી છે રિન્યૂઅલ?

Ayushman card holders: ગુજરાતમાં આયુષ્માન કાર્ડ ધારકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. જે દરેક ગુજરાતીઓએ જાણવા જરૂરી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને આરોગ્ય કવચ પૂરું પાડતી આયુષ્માન ભારત (PMJAY) યોજના અંતર્ગત એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આયુષ્માન કાર્ડ રિન્યૂ કરાવવાની છેલ્લી તારીખ જે પહેલા 31 માર્ચ 2026 હતી, તેને હવે વધારીને 30 એપ્રિલ 2026 કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી લાખો કાર્ડ ધારકોને મોટી રાહત મળી છે.

70+ વયના વૃદ્ધો અને NFSA ધારકોને મોટી રાહત
ગુજરાતના તમામ કાર્ડ ધારકોએ રિન્યૂઅલ કરાવવું ફરજિયાત નથી. સરકારે ચોક્કસ વર્ગોને આ પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આપી છે. જેમાં વય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને વડીલોને રિન્યૂઅલની ઝંઝટમાંથી મુક્ત રાખવામાં આવ્યા છે. જેઓ રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા ધારા (રેશનકાર્ડ) હેઠળ લાભ મેળવે છે, તેમને પણ રિન્યૂઅલ પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

કેમ જરૂરી છે કાર્યને રીન્યૂ કરવું?
ઘણા પરિવારોએ વર્ષો પહેલા આવકના દાખલાના આધારે આયુષ્માન કાર્ડ કઢાવ્યા હતા. સમય જતાં અનેક પરિવારોની આવક મર્યાદામાં વધારો થયો છે. નિયમ મુજબ જો આવક નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધી જાય, તો તે વ્યક્તિ આ યોજનાનો લાભ લેવા પાત્ર રહેતી નથી. જેમના આવકના દાખલાની મુદત પૂરી થઈ ગઈ છે, તેમણે નવો દાખલો કઢાવીને 30 એપ્રિલ સુધીમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે, અન્યથા કાર્ડ કાયમી ધોરણે બ્લોક થઈ શકે છે.

સરકારી કર્મચારીઓ પર લટકતી તલવાર
ગુજરાત સરકારે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યા છે કે જે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થામાં વધારો થયો છે અને તેઓ હવે આવક મર્યાદાની બહાર આવે છે, તેમણે સ્વેચ્છાએ પોતાના કાર્ડ રદ કરાવી દેવા જોઈએ. જો તપાસ દરમિયાન કોઈ કર્મચારી વિગતો છુપાવીને આ યોજનાનો ખોટો લાભ લેતા ઝડપાશે, તો તેમની વિરુદ્ધ ખાતાકીય પગલાં અને કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

રિન્યૂઅલ ગાઈડલાઈન

  • કોને રિન્યૂઅલ જરૂર: આવકના દાખલાની મુદત પૂર્ણ થઈ હોય તેવા તમામ
  • કોને મુક્તઃ 70+ વર્ષની વયના નાગરિકો અને NFSA (રેશનકાર્ડ) ધારકો
  • જરૂરી દસ્તાવેજ: નવો આવકનો દાખલો અને આધાર કાર્ડ
  • સરકારી કર્મી: આવક મર્યાદા બહારનાએ સ્વેચ્છાએ કાર્ડ રદ કરાવવું
  • પરિણામ: 30 એપ્રિલ બાદ રિન્યૂ ન થયેલા કાર્ડ બ્લોક થશે

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

