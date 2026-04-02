2027 માટે ‘મુળિયા’ તાજા કરવા કોંગ્રેસ-AAP લગાવશે એડિચોટીનું જોર; ભાજપ સામે મોટો પડકાર

Gujarat Local Body Election 2026: આગામી ચૂંટણીઓ વર્ષ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીના 'ટેસ્ટ' સમાન ગણાય છે, તેમ છતાં હાલમાં રાજકીય પક્ષોમાં એક પ્રકારની નિરસતા જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક સ્તરે યુદ્ધના ઓછાયા અને SIR (Special Investment Region) ને કારણે મતદાર યાદીમાં થયેલા અંદાજે 73.73 લાખ મતદારોના ઘટાડાએ સમીકરણો બદલી નાખ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે સૌથી મોટો પડકાર વર્ષ ૨૦૨૧ના ઝળહળતા વિજયનું પુનરાવર્તન કરવાનો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:44 AM IST
Gujarat Municipal Election 2026: ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો શંખનાદ વાગી ચૂક્યો છે. આ ચૂંટણી માત્ર નગરપાલિકા કે પંચાયતોના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટવા પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે ડિસેમ્બર 2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી માટેનો પાયો તૈયાર કરનારી સાબિત થશે. ખાસ કરીને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માટે આ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની અને જમીની સ્તરે સંગઠનને ફરી બેઠું કરવાનો ‘ટેસ્ટ’ છે.

ભાજપ સામે 2021નું પુનરાવર્તન કરવાનો પડકાર
વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિમાં એક વિચિત્ર નિરસતા જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક સ્તરે પ્રવર્તતા યુદ્ધના ઓછાયા અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે રાજ્યના રાજકારણમાં પણ તેની અસર દેખાઈ રહી છે. SIR (Special Investment Region) ને કારણે મતદાર યાદીમાં થયેલા ફેરફારો અને આશરે 73.73 લાખ મતદારોના ઘટાડા વચ્ચે ભાજપ માટે સૌથી મોટો પડકાર 2021 જેવું પ્રચંડ પ્રદર્શન દોહરાવવાનો છે. કોવિડ-19ની મહામારી અને આકરા નિયંત્રણો વચ્ચે ફેબ્રુઆરી-2021માં યોજાયેલી સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ભાજપે કુલ 8,474 બેઠકોમાંથી 6,239 બેઠકો જીતીને વિરોધ પક્ષોનો સફાયો કર્યો હતો. આ એ જ ચૂંટણી હતી જેણે સુરતમાંથી AAPના ઉદયનો માર્ગ મોકળો કર્યો અને કોંગ્રેસને હાંસિયામાં ધકેલી દીધી હતી.

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 170 વિધાનસભા ક્ષેત્રોનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે
રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની આ ચૂંટણી રાજ્યની 170 જેટલી વિધાનસભા બેઠકો પર સીધી અસર પાડશે. બંને વિરોધ પક્ષો જાણી ગયા છે કે જો 2027માં સત્તા સુધી પહોંચવું હોય તો પાયાના સ્તરે (Grassroot level) મજબૂત બનવું અનિવાર્ય છે. તેથી જ આ વખતે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં ભારે ખેંચતાણ અને 'એડિચોટીનું જોર' જોવા મળી રહ્યું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ત્રણેય પક્ષો આ વખતે વધુમાં વધુ યુવાનો અને નવોદિતોને મેદાનમાં ઉતારવાની વાતો કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં, પાયાના કાર્યકરોમાં જે જોશ હોવો જોઈએ, તે ક્યાંક ઓછો દેખાઈ રહ્યો છે.

ગુજરાત વિધાનસભા-2022માં 156 બેઠકોના ઇતિહાસ પાછળનું ગણિત
ભાજપે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 182માંથી 156 બેઠકો જીતીને માધવસિંહ સોલંકીનો 1985નો 149 બેઠકોનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. આ ઐતિહાસિક વિજય પાછળનું મુખ્ય કારણ 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મળેલો પ્રચંડ જનાદેશ હતો. વર્ષ 2021માં ભાજપે ૬,૨૩૯ બેઠકો પર વિજય મેળવી ક્લિન સ્વિપ કરી હતી. જેની 2022માં 156 બેઠકોનો વિક્રમ બનાવ્યો હતો. એવી જ રીતે વર્ષ 2027માં ભાજપ શું કરે છે એ જોવાનું રહેશે. જે 170 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં ભાવિ નક્કી થશે.  જો વિપક્ષો સ્થાનિક ચૂંટણીમાં પોતાના ‘મુળિયા’ તાજા કરવામાં નિષ્ફળ રહેશે, તો 2027ની રાહ તેમના માટે વધુ કઠિન બની જશે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

