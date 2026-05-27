App
  • /ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની મોટી જાહેરાત: LRDની લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, આ દિવસથી ડાઉનલોડ થશે કોલ લેટર

ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની મોટી જાહેરાત: LRDની લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, આ દિવસથી ડાઉનલોડ થશે કોલ લેટર

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત. લોકરક્ષક ભરતીની શારીરિક કસોટીમાં પાસ થયેલા ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા હવે ૧૪ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ યોજાશે. પરીક્ષાના કોલ લેટર ૦૬ જૂન ૨૦૨૬થી ઓજસ વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉમેદવારોને સમયસર કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની સૂચના

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 27, 2026, 02:05 PM IST|Updated: May 27, 2026, 02:05 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

