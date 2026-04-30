જિતુ વાઘાણીના એક નિવેદનથી ગુજરાતની રાજનીતિમાં ગરમાવો! આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને મોટો દાવો
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભગવો લહેરાઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે અત્યારથી વર્ષ 2027માં આવનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને લઈને અત્યારથી જ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ એક મોટું નિવેદન આપતા દાવો કર્યો છે કે વર્ષ 2027માં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય થશે.
- પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણી નો મોટો દાવો.
- 2027 મા પણ અમે જ જીતવાના છીએ
- 2027 માટેનો અમે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પાયો નાખ્યો છે.
- કોંગ્રેસ નો 2027 મા પણ પંનો ટૂંકો પડવાનો છે.
Trending Photos
કોંગ્રેસ પર કર્યા આકરા પ્રહાર
વિરોધ પક્ષ પર નિશાન સાધતા પ્રવક્તા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ ભલે ગમે તેટલા પ્રયાસો કરે પરંતુ જનતા તેમને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તેમણે કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે 2027માં પણ કોંગ્રેસનો 'પંનો' ટૂંકો પડશે, વિપક્ષ પાસે ન તો કોઈ ચોક્કસ વિઝન છે કે ન તો નેતૃત્વ. ભાજપના વિકાસકાર્યો સામે વિરોધ પક્ષના તમામ દાવ ફેઈલ જશે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી એ 2027નો પાયો
રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાજપે અત્યારથી જ 2027ની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે અમે 2027ની જીત માટેનો મજબૂત પાયો તાજેતરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં જ નાખી દીધો છે. જનતાનો ભાજપ પરનો અતૂટ વિશ્વાસ સાબિત કરે છે કે ભવિષ્યમાં પણ રાજ્યમાં કમળ જ ખીલશે."
વિકાસના મુદ્દે ચૂંટણી લડશે ભાજપ
મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે સરકારની જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ અને પાયાની સુવિધાઓના કામોને કારણે ભાજપ હંમેશા લોકોની પ્રથમ પસંદગી રહી છે. સંગઠનલક્ષી તૈયારીઓ અને કાર્યકર્તાઓના જોરે ભાજપ 2027માં ફરી એકવાર પ્રચંડ બહુમતી સાથે સત્તામાં આવશે તેવો આશાવાદ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે