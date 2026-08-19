/ફ્લેટ કે ઓફિસ લેતા પહેલા વિચારજો! ગુજરાત રેરાની મોટી કાર્યવાહી: ગિફ્ટ સિટીના આ પ્રોજેક્ટ સામે લાલ આંખ, બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ

Gandhinagar News: ગાંધીનગર સ્થિત ગિફ્ટ સિટીમાં (GIFT City) નિર્માણાધીન WTC ગિફ્ટ ટાવર-C (WTC GIFT Tower C) પ્રોજેક્ટ મામલે ગુજરાત રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (Gujarat RERA) દ્વારા અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવામાં અત્યંત વિલંબ, નાણાંકીય ગેરરીતિઓ અને ગ્રાહકોની વ્યાપક ફરિયાદોને પગલે રેરાએ આ પ્રોજેક્ટ સામે કડક પગલાં લેવાની જાહેર નોટિસ ફટકારી છે.
બાંધકામમાં વિલંબ અને રોકાણકારોમાં ભારે રોષ
આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાની સૌથી પહેલી અને મૂળ તારીખ જૂન 2024 હતી. ત્યારબાદ આ મુદતમાં વધારો કરીને તેને જૂન 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. જોકે, આ નવી મુદત પૂર્ણ થવા આવી હોવા છતાં બાંધકામનું કાર્ય પૂર્ણ થયું નથી.
એપ્રિલ 2024ના અહેવાલ મુજબ, પ્રોજેક્ટનું માત્ર 28 ટકા જ કામ પૂર્ણ થયું હતું. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ પ્રોજેક્ટમાં કુલ 312 યુનિટ આવેલા છે, જેમાંથી 311 યુનિટ બુક થઈ ચૂક્યા છે. લાંબા સમયથી ફ્લેટ અને યુનિટનો કબજો ન મળતાં રોકાણકારો (એલોટીઓ) માં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને ગુજરાત રેરાને અનેક ફરિયાદો મળી હતી. આ ઉપરાંત, પ્રમોટરે પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયાનો કમ્પ્લાયન્સ રિપોર્ટ પણ રેરા પોર્ટલ પર રજૂ કર્યો નથી.
નાણાંકીય ગેરરીતિ અને ED-SFIO ની તપાસ શરૂ
ગુજરાત રેરાની તપાસમાં પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જ પ્રમોટર દ્વારા નાણાંકીય ગેરરીતિ અને નિયમ કરતાં વધુ રકમ ઉપાડવામાં આવી હોવાની નોંધ લેવામાં આવી છે. આ ગંભીર નાણાકીય કૌભાંડ અંગે હવે SFIO (સીરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ) અને ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) દ્વારા પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો રેરાની નોટિસમાં કરવામાં આવ્યો છે.
રેરા અને ગિફ્ટ ઓથોરિટીના આકરા પગલાં
પ્રમોટરની આ ગેરરીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને સિસ્ટમ દ્વારા શ્રેણીબદ્ધ આકરા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. GIFT Authority દ્વારા પ્રમોટરનો લીઝ કરાર તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, હાલ પ્રમોટર પાસે પ્રોજેક્ટ સાઇટના ડેવલપમેન્ટ રાઇટ્સ બચ્યા નથી. ગુજરાત રેરાએ આ પ્રોજેક્ટનું RERA બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવાનો સત્તાવાર આદેશ આપ્યો છે. પ્રમોટરને આ પ્રોજેક્ટના યુનિટની કોઈપણ પ્રકારની નવી બુકિંગ કરવા પર કડક પ્રતિબંધ લગાવી દેવાયો છે. ગુજરાત રેરા પોર્ટલ પર પ્રમોટરને આપવામાં આવેલી ઍક્સેસ (લૉગ-ઇન સુવિધા) પણ તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવામાં આવી છે.
રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં નિયમોનો ભંગ કરતા અન્ય પ્રમોટરોમાં પણ ફફડાટ
રોકાણકારોના નાણાં ન ડૂબે અને પ્રોજેક્ટ કોઈ રીતે પાર પડે તે હેતુથી, પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા માટે રેરા એક્ટની કલમ 8 હેઠળ કાર્યવાહી કરવા અંગે ગુજરાત રેરા દ્વારા હાલ વિચારણા ચાલી રહી છે. રેરાની આ કડક કાર્યવાહીથી રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં નિયમોનો ભંગ કરતા અન્ય પ્રમોટરોમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે.