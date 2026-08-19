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ફ્લેટ કે ઓફિસ લેતા પહેલા વિચારજો! ગુજરાત રેરાની મોટી કાર્યવાહી: ગિફ્ટ સિટીના આ પ્રોજેક્ટ સામે લાલ આંખ, બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ

Gandhinagar News: ગુજરાત રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને ગિફ્ટ સિટીમાં આવેલા 'WTC ગિફ્ટ ટાવર-C' પ્રોજેક્ટને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાની મૂળ તારીખ જૂન ૨૦૨૪ હતી, જેને પાછળથી લંબાવીને જૂન ૨૦૨૫ કરવામાં આવી હતી. આમ છતાં, બાંધકામ હજુ સુધી પૂર્ણ થઈ શક્યું નથી. એપ્રિલ ૨૦૨૪ના એક અહેવાલ મુજબ, પ્રોજેક્ટનું માત્ર 28 ટકા જ બાંધકામ થયું હતું. આ વિલંબ રોકાણકારો માટે મોટી ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટમાં ઉપલબ્ધ કુલ 312 યુનિટમાંથી 311 યુનિટ્સ પહેલેથી જ બુક થઈ ચૂક્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:49 PM IST
ફ્લેટ કે ઓફિસ લેતા પહેલા વિચારજો! ગુજરાત રેરાની મોટી કાર્યવાહી: ગિફ્ટ સિટીના આ પ્રોજેક્ટ સામે લાલ આંખ, બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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