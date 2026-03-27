ગુજરાતમાં ચૂંટણીઓ પહેલા મહેસૂલ વિભાગમાં બદલીનો ગંજીપો ચીંપાયો; 31 ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને 12 મામલદારોની બદલી, જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા

Gandhinagar News: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ટાણે પોલીસ વિભાગમાં બદલીઓ અને પ્રમોશન બાદ હવે મહેસૂલ વિભાગે એકસાથે 31 ડેપ્યુટી કલેક્ટર (GAS કેડર) કક્ષાના અધિકારીઓની બદલીના આદેશ જાહેર કર્યા છે. આ સિવાય મહેસુલ વિભાગના 12 મામલતદારને વર્ગ 2ની બદલીના આદેશ અપાયા છે.
Gandhinagar News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આ મહત્વની ચૂંટણીઓ પૂર્વે PSI અને PI બાદ હવે રાજ્ય સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરબદલ કરવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલ વિભાગે એકસાથે 31 ડેપ્યુટી કલેક્ટર (GAS કેડર) કક્ષાના અધિકારીઓની બદલીના આદેશ જારી કર્યા છે. આ સિવાય મહેસુલ વિભાગના 12 મામલતદારને વર્ગ 2ની બદલીના આદેશ અપાયા છે..
ચૂંટણીલક્ષી તૈયારીઓના ભાગરૂપે લેવાયો નિર્ણય
સામાન્ય રીતે ચૂંટણીઓ નજીક હોય ત્યારે વહીવટી તંત્રમાં સુધારા થતા હોય છે અને બદલીના દોર શરૂ થતા હોય છે. આવી જ રીતે સુધારો અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અધિકારીઓની અદલાબદલી કરવામાં આવતી હોય છે. આ બદલીઓ પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર હોય છે. જેમાં લાંબા સમયથી એક જ સ્થાને ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની બદલી કરવી અનિવાર્ય બને છે. નવા ભૌગોલિક વિસ્તારમાં નવા અધિકારીઓની નિમણૂકથી વહીવટી પ્રક્રિયામાં ગતિશીલતા લાવવાનો પ્રયાસ અને સ્થાનિક સ્તરે ચૂંટણી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને પ્રભાવમુક્ત રહે તે હેતુથી આ નિર્ણય લેવાયો છે.
મહેસૂલ વિભાગનો આદેશ
મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી યાદી મુજબ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવતા ડેપ્યુટી કલેક્ટર, પ્રાંત અધિકારી અને અન્ય મહેસૂલી હોદ્દાઓ પર કાર્યરત અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી નવી નિમણૂક મેળવેલા સ્થળે હાજર થવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ બદલીઓમાં દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના મહત્વના જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બદલીઓમાં એવા અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે જેઓ લાંબા સમયથી જે-તે જિલ્લામાં સ્થાયી હતા અથવા જેમની કામગીરી આગામી ચૂંટણીના આયોજન માટે મહત્વની સાબિત થઈ શકે છે.
