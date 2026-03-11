તેમને મોટી ગાડી મળી ગઈ એટલે... વિધાનસભામાં નામ લીધા વગર હર્ષ સંઘવીનો ગોપાલ ઇટાલિયા પર કર્યો કટાક્ષ
Harsh Sanghvi on Gopal Italia: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ફરી એકવાર શાબ્દિક યુદ્ધ જોવા મળ્યું છે. રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોલીસ આવાસ અને સુવિધાઓ પરની ચર્ચા દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ લીધા વગર તેમના પર કટાક્ષ કર્યા છે.
- MLA ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ લીધા સિવાય નાયબ મુખ્યમંત્રીનો કટાક્ષ
- પોલીસ આવાસ વિષય પરના જવાબમાં નામ લીધા વગર કર્યો કટાક્ષ
- કોસ્ટેબલનું દુઃખ અમે સમજીએ છીએ: હર્ષ સંઘવી
Trending Photos
Harsh Sanghvi on Gopal Italia: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન ફરી એકવાર શાબ્દિક યુદ્ધ જોવા મળ્યું છે. રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોલીસ આવાસ અને સુવિધાઓ પરની ચર્ચા દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ લીધા વગર તેમના પર કટાક્ષ કર્યા છે. નોંધનીય છે કે, વિધાનસભા ગૃહમાં આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી 8 ધોરણ પાસ હોવા મુદ્દે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ હતી, ગોપાલ ઈટાલિયાએ નાયબ મુખ્યમંત્રી પર આડકતરી રીતે પ્રહાર કર્યા હતા. ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ લીધા વિના તેમના પર કટાક્ષ કર્યો છે.
હવે તેમને મોટી ગાડી મળી ગઈ છેઃ સંઘવી
વિધાનસભા ગૃહમાં ગોપાલ ઈટાલિયા દ્વારા નાયબ મુખ્યમંત્રી પર કરવામાં આવેલા પ્રહારનો હર્ષ સંઘવીએ જવાબ આપ્યો હતો. પોલીસ વિભાગની માગણીઓ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપતા હર્ષ સંઘવીએ ભૂતકાળમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રહી ચૂકેલા ગોપાલ ઇટાલિયા પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, "અમને એમ હતું કે કોન્સ્ટેબલોની સુવિધા બાબતે તેઓ કાપ દરખાસ્ત નહીં મૂકે, ઉલટાનું કોન્સ્ટેબલની સુવિધા માટે વધુ ખર્ચ કરવાની માગણી કરશે. પણ હવે તેમને મોટી ગાડી મળી ગઈ છે. હવે એમની વ્યવસ્થાઓ બદલી ગઈ છે, એટલે કોસ્ટેબલની ચિંતા નહીં હોય."
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ લીધા વિના કટાક્ષ કર્યો કે, હવે તેમને મોટી ગાડી મળી ગઈ છે, એટલે કદાચ હવે તેમને કોન્સ્ટેબલની ચિંતા નહીં હોય. કેટલાક લોકોએ દુઃખ અનુભવ્યું છે, પણ અમે એ દુઃખને સમજીએ છીએ અને એટલે જ પોલીસ આવાસ માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગોપાલ ઇટાલિયા રાજકારણમાં આવ્યા તે પહેલાં ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
ગોપાલ ઈટાલિયાના ગૃહમાં હર્ષ સંઘવી પર પ્રહાર
ગોપાલ ઈટાલિયાએ ગૃહમાં કહ્યું હતું કે, હું ગેજ્યુએટ છું BA.LLB છું, મને ગર્વ છે કે હું ભણ્યો છું. હું 8 પાસ નથી. જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ ગોપાલ ઈટાલિયા પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું હતું કે, અમુક કહેવાતા ભણેલા લોકો ગૃહમાં હાજર છે. ગેજ્યુએટ થયેલા અને BA.LLB થયેલા સભ્યના અભ્યાસક્રમમાં શું હશે તે ખબર નહીં. BA.LLBના અભ્યાસક્રમમાં વિધાનસભામાં કોઈ પર જુતું મારવાનું લખ્યું હશે કે નહીં તે ખબર નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે