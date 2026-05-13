/PM મોદીની અપીલની અસર, ગુજરાતમાં VVIP કલ્ચર પર લગામ, જાણો ક્યા-ક્યા પગલાં ભરાયા

મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા મહાસંગ્રામે સમગ્ર વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થાને ઝંઝોળી નાખી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આકાશે પહોંચ્યા છે. વિશ્વના અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ બેકાબૂ બન્યા છે. પરંતુ ભારત હજુ પણ સ્થિરતાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને હવે પ્રધાનમંત્રી મોદીની અપીલ બાદ ગુજરાત સરકારે લીધો છે મોટો અને સંદેશાત્મક નિર્ણય. VVIP કલ્ચરને લગામ. કારોના કાફલામાં ઘટાડો અને પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવાનો સંકલ્પ.
મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધના ધુમાડા હવે માત્ર સરહદો સુધી સીમિત રહ્યા નથી...તેની અસર સીધી વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થાઓ પર પડી રહી છે...ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે...અને અનેક દેશોમાં ઇંધણની કિંમતો સામાન્ય લોકો માટે ભારરૂપ બની ગઈ છે.
પરંતુ ભારતમાં સ્થિતિ હજુ નિયંત્રણમાં છે...કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર સતત આયોજનબદ્ધ રીતે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે...અને હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને એક ખાસ અપીલ કરી છે...જાહેર પરિવહનનો વધુ ઉપયોગ કરો...અને શક્ય તેટલો પેટ્રોલ-ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડો.
પ્રધાનમંત્રીની આ અપીલ બાદ ગુજરાત સૌથી પહેલું એક્શનમાં આવ્યું છે. રાજ્યપાલથી લઈને મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીઓ સુધી. VVIP કલ્ચરમાં હવે મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે...
ગુજરાતના રાજ્યપાલે તો કારમાં પ્રવાસ કરવાનું જ ટાળવાનો નિર્ણય લીધો છે...અને હવે તેઓ ટ્રેન તથા રેલવે મારફતે જ પ્રવાસ કરશે તેવી જાહેરાત કરી છે.
તો બીજી તરફ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના કાફલામાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે. અગાઉ જ્યાં 10 જેટલી ગાડીઓનો કોન્વોય જોવા મળતો હતો. ત્યાં હવે માત્ર 3 કાર સાથે જ મુખ્યમંત્રી પ્રવાસ કરી રહ્યા છે.
આજે અમરેલી જિલ્લાના પ્રવાસ દરમિયાન પણ મુખ્યમંત્રી માત્ર ત્રણ કારના કાફલા સાથે જ પહોંચ્યા હતા. એક પાયલોટિંગ કાર...એક મુખ્યમંત્રીની કાર...અને એક સુરક્ષાની કાર...
રાજ્ય સરકારના નવા નિર્ણય મુજબ હવે રાજ્યના તમામ મંત્રીઓને કોન્વોય કે પાયલોટિંગ કાર ફાળવવામાં નહીં આવે. માત્ર સુરક્ષા કેટેગરીમાં આવતા VVIPને જ આ સુવિધા મળશે.
મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સિવાય હવે અન્ય કોઈ મંત્રીઓને વિશેષ કાફલાની સુવિધા નહીં મળે. સરકારનું માનવું છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલ બચત માટે આ પહેલું મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.
તો નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવે ગાંધીનગર બહારના અધિકારીઓને દરેક બેઠક માટે રૂબરૂ હાજર રહેવું નહીં પડે. અધિકારીઓ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી મિટિંગમાં જોડાશે.
આ નિર્ણયથી માત્ર સમયની જ નહીં...પરંતુ ઇંધણની પણ મોટી બચત થશે...હર્ષ સંઘવીએ પોતાના કાફલામાં પણ માત્ર ત્રણ કાર રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
અને સૌથી મોટો સંદેશ તો ખુદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આપ્યો છે...શરૂઆત હંમેશા પોતાનાથી જ થવી જોઈએ...આ વિચારને સાકાર કરતાં PM મોદીએ પણ પોતાના SPG કાફલામાં ગાડીઓની સંખ્યા ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે...
હવે પ્રધાનમંત્રીની સાથે દોડતી કારોની સંખ્યા પણ ઓછી જોવા મળશે...દેશને બચત અને સંયમનો સંદેશ આપવા માટે સત્તાના શિખરેથી શરૂ થઈ છે નવી પહેલ...વૈશ્વિક સંકટની વચ્ચે ભારત સંયમ અને આયોજનનો માર્ગ અપનાવી રહ્યું છે...અને ગુજરાતે VVIP કલ્ચર ઘટાડીને દેશને એક નવો સંદેશ આપ્યો છે...પ્રશ્ન હવે એટલો જ છે...શું સામાન્ય લોકો પણ હવે જાહેર પરિવહન અને ઇંધણ બચત તરફ આગળ વધશે?.