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ગુજરાતમાં મહેસૂલ વિભાગનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 13 અધિકારીઓની પ્રાંત ઓફિસર અને SDM તરીકે નિમણૂક, જાણો કોને ક્યાં જવાબદારી મળી?

Gujarat GAS Probationers Appointed: ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત વહીવટી સેવાના 13 તાલીમાર્થી અધિકારીઓને તાલુકા કક્ષાએ સ્વતંત્ર પ્રાંત ઓફિસર અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM) તરીકે નિમણૂક આપતો મહત્વપૂર્ણ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ યુવા અધિકારીઓને આગામી 26 ડિસેમ્બર 2026 સુધી સ્વતંત્ર કામગીરી અને જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે, જેથી વહીવટી તંત્ર વધુ સુદ્રઢ બને અને તેમને જાહેર વહીવટનો સીધો અનુભવ મળી રહે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:46 AM IST
ગુજરાતમાં મહેસૂલ વિભાગનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 13 અધિકારીઓની પ્રાંત ઓફિસર અને SDM તરીકે નિમણૂક, જાણો કોને ક્યાં જવાબદારી મળી?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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