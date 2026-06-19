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ધનવંતરી આયુર્વેદ કોલેજના 188 વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, હવે નહીં બગડે વર્ષ, જાણો શું છે કારણ

Mahisagar: રાજ્ય સરકારનો વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. ધનવંતરી આયુર્વેદ કોલેજના 188 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ હવે નહીં બગડે, કારણ કે અન્ય સેલ્ફ-ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં ટ્રાન્સફર કરાશે. નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ ધનવંતરી આયુર્વેદ કોલેજનું જોડાણ રદ થશે, વિદ્યાર્થીઓને 'સુપરન્યુમરી' બેઠકો પર પ્રવેશ અપાશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:30 PM IST
ધનવંતરી આયુર્વેદ કોલેજના 188 વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, હવે નહીં બગડે વર્ષ, જાણો શું છે કારણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ધનવંતરી આયુર્વેદ કોલેજના 188 વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, હવે નહીં બગડે વર્ષ
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