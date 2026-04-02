ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarગુજરાત ભાજપનો મોટો નિર્ણય: ઉમેદવાર પસંદગી માટે નક્કી કર્યા ધોરણો, અનેક દિગ્ગજોના પત્તા કપાય તેવી શક્યતા

ગુજરાત ભાજપનો મોટો નિર્ણય: ઉમેદવાર પસંદગી માટે નક્કી કર્યા ધોરણો, અનેક દિગ્ગજોના પત્તા કપાય તેવી શક્યતા

Gandhinagar News: આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપની ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં ઉમેદવારોની પસંદગી અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પક્ષે આ વખતે પણ જૂના અને કડક ધારાધોરણો જાળવી રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેમાં નવા ચહેરાઓને તક આપવા અને સંગઠનને મજબૂત કરવાના હેતુથી લેવાયેલા આ નિર્ણયો આગામી સમયમાં પક્ષના નવા સમીકરણો રજૂ કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:48 AM IST

ગુજરાત ભાજપનો મોટો નિર્ણય: ઉમેદવાર પસંદગી માટે નક્કી કર્યા ધોરણો, અનેક દિગ્ગજોના પત્તા કપાય તેવી શક્યતા

Gandhinagar News: આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. આચારસંહિતા લાગૂ થઈ ચૂકી છે. રાજ્યમાં ત્રણેય પક્ષો એડિચોટીનું જોર લગાવવા માંજ્યા છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સંગઠન અને સત્તામાં મોટા ફેરફારના સંકેતો આપ્યા છે. ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને મળેલી ભાજપની મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં ઉમેદવારોની પસંદગીને લઈ કેટલાક કડક અને નિર્ણાયક માપદંડો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, પક્ષે આ વખતે 'નો રિપીટ થિયરી' અને યુવા નેતૃત્વ પર વધુ ભાર મૂકવાનું નક્કી કર્યું છે.

બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયો
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર પસંદગી માટે કેટલા સમીકરણો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં પક્ષના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓને આ વખતે ટિકિટ આપવામાં આવશે નહીં. ભાજપ હવે નવા અને યુવા ચહેરાઓને તક આપી લાંબા ગાળાનું નેતૃત્વ તૈયાર કરવા માંગે છે. જે ઉમેદવારો સતત ત્રણ ટર્મથી ચૂંટણી લડતા આવ્યા છે, તેમને આ વખતે પડતા મૂકવામાં આવશે. આ નિર્ણયને કારણે અનેક સિનિયર નેતાઓની ટિકિટ કપાઈ શકે છે. 'એક પરિવાર, એક ટિકિટ'ના સૂત્રને સખ્ત રીતે વળગી રહેતા પક્ષે નક્કી કર્યું છે કે પરિવારમાં માત્ર એક જ વ્યક્તિને ટિકિટ ફાળવવામાં આવશે. નવી શરતોની સાથે ઉમેદવારની પસંદગીમાં પક્ષના જૂના અને પાયાના ધારાધોરણોને પણ ધ્યાને રાખવામાં આવશે, જેથી પક્ષની શિસ્ત જળવાઈ રહે.

ભાજપમાં અનેક દિગ્ગજ નેતાઓમાં ફફડાટ
મુખ્યમંત્રી નિવાસ્થાને મળેલી આ ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં લેવાયેલા આક્રમક નિર્ણયોને પગલે રાજકીય આલમમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. ખાસ કરીને વય મર્યાદા અને ત્રણ ટર્મના નિયમને કારણે વર્ષોથી પોતાની બેઠક પર પકડ જમાવી બેઠેલા નેતાઓમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે ભાજપ આ માપદંડો દ્વારા એન્ટી-ઈન્કમ્બન્સી (સત્તા વિરોધી લહેર) ને ખાળવા અને સંગઠનમાં નવી ઉર્જા ફૂંકવા માંગે છે." આગામી દિવસોમાં જ્યારે ઉમેદવારોના નામની સત્તાવાર જાહેરાત થશે, ત્યારે આ ધોરણોની અસર સ્પષ્ટપણે જોવા મળશે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

BJP party conducts screening processcandidatesBJP maha sampark abhiyanગુજરાત ચૂંટણી ૨૦૨6Local Body Election Gujaratભાજપ સ્થાપના દિવસBJP Election Strategyમહાસંપર્ક અભિયાનGujarat politics newsભાજપ ઉમેદવાર

