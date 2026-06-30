/માછીમારો માટે ભારત સરકારે જાહેર કરી ખાસ ચેતવણી: દરિયામાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, આગામી 5 દિવસ સૌથી ભારે!

Gujarat Fisherman Warning: ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આગામી પાંચ દિવસ માટે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં માછીમારો માટે ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં તોફાની પવન અને પ્રતિકૂળ હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. 30 જૂનથી 5 જુલાઈ સુધી દરિયો તોફાની રહેવાની આગાહી કરાઈ છે. આ સિવાય ગુજરાતના દરિયા કિનારે 40થી 50 કિ.મીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા પણ દર્શાવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 30 જૂનથી 5 જુલાઈ સુધી ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દરિયો અત્યંત તોફાની રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી હવામાનની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને કારણે દરિયામાં ભારે પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ આગાહી દરમિયાન દરિયામાં પવનની ગતિને લઈને ખાસ સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. ક્યારેક પવનના ઝોક 60 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે માછીમારી કરતી નાની તેમજ મધ્યમ કદની બોટો માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
ગુજરાત અને અન્ય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટેની સ્થિતિ
બંગાળની ખાડીમાં હવામાનની સ્થિતિ
બંગાળની ખાડીમાં પણ આગામી દિવસોમાં તોફાની વાતાવરણ રહેશે. ખાસ કરીને મન્નારની ખાડી, શ્રીલંકાના કિનારા, આંદામાન સમુદ્ર, ઓડિશા અને ગંગાના પશ્ચિમ બંગાળના કિનારાઓ પર 40 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
માછીમારો માટે સલાહ
દરિયાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને માછીમારોને નીચે મુજબની સૂચનાઓનું પાલન કરવા તાકીદ કરવામાં આવી છે. 30 જૂનથી 5 જુલાઈ દરમિયાન માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સખત સલાહ આપવામાં આવી છે. જે માછીમારો હાલમાં દરિયામાં છે, તેમને તાત્કાલિક નજીકના બંદરે પરત ફરવા માટે સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે. દરિયાકિનારાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પણ હવામાન વિભાગના અપડેટ્સ પર નજર રાખવા અને વહીવટીતંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.