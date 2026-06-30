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માછીમારો માટે ભારત સરકારે જાહેર કરી ખાસ ચેતવણી: દરિયામાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, આગામી 5 દિવસ સૌથી ભારે!

Gujarat Fisherman Warning: ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો અને ખાસ કરીને માછીમારો માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં દરિયાની સ્થિતિ વધુ તોફાની બનવાની શક્યતા હોવાથી તંત્ર દ્વારા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:58 PM IST
માછીમારો માટે ભારત સરકારે જાહેર કરી ખાસ ચેતવણી: દરિયામાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, આગામી 5 દિવસ સૌથી ભારે!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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