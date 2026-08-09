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દિલ ચીરી નાંખે તેવી ઘટના! ગાંધીનગરમાં 17 વર્ષીય સગીરા સાથે ગેસ્ટહાઉસમાં દુષ્કર્મ બાદ બેભાન; રક્તસ્રાવ બંધ ના થતા મોત

Gandhinagar News: ગાંધીનગરમાં 17 વર્ષની સગીરા પર દુષ્કર્મ બાદ મોત થતા દિકરીઓ સુરક્ષિત હોવાના દાવા પર સવાલો ઉભા થઇ રહ્યા છે. 17 વર્ષની સગીરા પર પેથાપુરના 22 વર્ષીય પ્રેમી દિશાંત ઉર્ફે દીપ શર્માએ અજાણ્યા ગેસ્ટ હાઉસમાં દુષ્કર્મ આચરતા સગીરાનું મોત થયું છે. પ્રેમીના અત્યાચારના કારણે ગુપ્ત ભાગેથી અતિશય રક્તસ્રાવ થતાં સગીરાના આંતરડા અને કિડનીમાં ગંભીર ઇન્ફેક્શન ફેલાઈ ગયું હતું. ચાર હોસ્પિટલ બદલ્યા બાદ પણ ત્રણ દિવસથી બેભાન હાલતમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાધા બાદ સગીરાનું મોત નીપજ્યું છે. આ મામલે પેથાપુર પોલીસે પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:52 PM IST
દિલ ચીરી નાંખે તેવી ઘટના! ગાંધીનગરમાં 17 વર્ષીય સગીરા સાથે ગેસ્ટહાઉસમાં દુષ્કર્મ બાદ બેભાન; રક્તસ્રાવ બંધ ના થતા મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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