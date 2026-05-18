Kalpasar Project: મોદી ગુજરાતના CM હતા ત્યારે જોયેલું સપનું હવે PM બન્યા બાદ થશે સાકાર! નેધરલેન્ડ્સ આ રીતે કરશે મદદ

PM Modi Dream Project: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેધરલેન્ડ્સ પ્રવાસ દરમિયાન કલ્પસર યોજના માટે ટેકનિકલ સહયોગ અંગેના આશયપત્ર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. જેનાથી પીએમ મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ‘કલ્પસર પ્રોજેક્ટ’ને નેધરલેન્ડ્સની ટેક્નોલૉજીની નવી પાંખો મળી. ગુજરાતની જળ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે કલ્પસર યોજના. સરદાર સરોવર ડેમ પરની નિર્ભરતા ઓછી થશે, પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે જળની વ્યાપક ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થશે. ખાસ જાણો તેના વિશે. 

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 18, 2026, 02:34 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:34 PM IST
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

ગૌતમ ગંભીર સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી છીનવી લેશે કેપ્ટનશીપ ? ચોંકાવનારો ખુલાસો !

