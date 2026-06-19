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  • /અલ નીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં 25 જૂન પછી જામશે ચોમાસું! આ વિસ્તારોમાં થશે જળબંબાકાર, સૌરાષ્ટ્રથી 900 કિ.મી. દૂર અટક્યું ચોમાસું!

અલ નીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં 25 જૂન પછી જામશે ચોમાસું! આ વિસ્તારોમાં થશે જળબંબાકાર, સૌરાષ્ટ્રથી 900 કિ.મી. દૂર અટક્યું ચોમાસું!

Gujarat HeavyRains Forecast: કેન્દ્રીય મોસમ વિજ્ઞાન વિભાગે વિવિધ મોડેલોના આધારે જાહેર કરેલા 1 જૂલાઈ સુધીના ચોમાસાના પૂર્વાનુમાન મૂજબ ગુજરાતમાં હજુ આગામી એક સપ્તાહમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થવાની શક્યતા નથી પરંતુ, 25 જૂનથી એક સપ્તાહમાં મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ વગેરે રાજ્યોની સાથે ગુજરાતમાં ચોમાસાનો પ્રવેશ થાય તેવા સંજોગો હાલ જણાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:14 PM IST
અલ નીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં 25 જૂન પછી જામશે ચોમાસું! આ વિસ્તારોમાં થશે જળબંબાકાર, સૌરાષ્ટ્રથી 900 કિ.મી. દૂર અટક્યું ચોમાસું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અલ નીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં 25 જૂન પછી જામશે ચોમાસું! આ વિસ્તારોમાં થશે જળબંબાકાર
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