/રોલ્સ રોયસમાં ફરતા બિલ્ડરે વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ટૂંકાવ્યું હતું જીવન, જામનગરના 11 લોકો સામે ફરિયાદ

રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે મોટું નામ ગણાતા જામનગરના બિલ્ડર મેરામણ પરમારે ગત વર્ષ 2025ના જાન્યુઆરીમાં આપઘાત કર્યો હતો અને આ કેસમાં હવે એવો ખુલાસો થયો છે. બિલ્ડરે વ્યાજખોરોના ત્રાસથી જીવન ટૂંકાવી લીધુ હતું. આ મામલે અડાલજ પોલીસ મથકમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ. જામનગરના 11 લોકો સામે આ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આણ્યો જીવનનો અંત
મૃતક બિલ્ડરના પુત્ર દેવ પરમાર કે જેઓ હાલ અમદાવાદમાં રહે છે તેમણે અડાલજ પોલીસ મથકમાં 11 આરોપીઓ સામે ગુનાહિત ષડયંત્ર રચવા અને આપઘાતની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. વ્યાજે લીધેલા નાણાની સામે કરોડો રૂપિયાની વસુલાતનો આરોપ છે. વસુલાત બાદ પણ માનસિક ત્રાસ આપતા બિલ્ડરે આ પગલું ભર્યું. ઘટનાના 10 દિવસ બાદ બિલ્ડરના નિવાસ સ્થાનેથી બે સ્યૂસાઈડ નોટો મળી હતી જેમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યાજની વસુલાત અને પ્રોપર્ટી લખાવી લેવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
સ્યૂસાઈડ નોટ સામે આવતા મચ્યો હતો ખળભળાટ
રિયલ એસ્ટેટનું મોટું નામ એવા બિલ્ડર મેરામણ પરમારે જ્યારે 10 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ અડાલજ રોડ પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે એવું કહેવાય છે કે ડ્રાઈવરને પાન લેવા મોકલીને પોતે ઝેરી દવા પી લીધી હતી અને ત્યારબાદ તબિયત બગડતા તેમને તાબડતોબ ગોતા-વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે આવેલી કેડી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. એ વખતે તો પોસ્ટમોર્ટમ બાદ તેમના મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ 10 દિવસે તેમના પત્નીને ઘરમાંથી એક કવર મળ્યું જેમાં તેમના હાથે લખેલી 2 સ્યૂસાઈડ નોટ મળી હતી. આ સ્યૂસાઈડ નોટોથી મોટો ખુલાસો થયો હતો. આ અગાઉ પણ તેમણે 2020માં મોડી રાતે માંકડ મારવાની ઝેરી દવા પીને આપઘાત કરવાની કોશિશ કરી હોવાની માહિતી છે.
પહેલી સ્યૂસાઈડ નોટ કે જે ચાર પાનાની હતી તેમાં જામનગરના વ્યાજખોરો ભીખુભા હરીસિંહ વાઢેર અને તેમના પુત્રોએ વ્યાજની રકમ 3 ટકા વ્યાજ સાથે ચૂકવી હોવા છતાં સેફ્ટી માટેની મિલ્કત પરત ન આપતા હોવા અને છતાં વ્યાજવસૂલી કરી માનસિક ત્રાસ આપતા હોવાનો આક્ષેપ હતો.
બીજી સ્યૂસાઈડ નોટમાં પ્રવિણ લક્ષ્મણભાઈ દોમડીયા અને તેમના પરિવારે ઢીચડાની નંદ વિદ્યા નિકેતન સ્કૂલની 50 ટકા મિલક્તનો દસ્તાવેજ સેફ્ટી પેટે કરાવ્યા બાદ સાડા ત્રણ કરોડ વધુ માંગણી કરીને ત્રાસ આપતા હોવાનો અલ્લેખ છે.
સૌરાષ્ટ્રની પહેલી રોલ્સ રોયસ કાર ખરીદી હતી
તમને જણાવી દઈએ કે મેરામણ પરમાર તેમની વૈભવી જીવનશૈલી માટે પણ જાણીતા હતા. તેમણે સૌરાષ્ટ્રની પહેલ વહેલી 6.5 કરોડની રોલ્સ રોયસ કાર ખરીદી હતી. આ સિવાય પણ અનેક મોંઘી ગાડીઓનો તેઓ કાફલો ધરાવતા હતા.
તપાસમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વિગતો
મૃતકની સ્યૂસાઈડ નોટ સામે આવતા તેમના પુત્ર દેવ પરમાર અને ભાગીદાર હરીશ ઓડેરાએ બેંક અને સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી અને વ્યાજખોરોનો ભાંડો ફૂટ્યો. જે નાણા વ્યાજે લીધા હતા તેની સિક્યુરિટી અને જામીનગીરી પેટે વાઢેર પરિવારે જામનગર શહેર, લાખાબાવળ, મસિતીયા, નગરસીમ, ઢીચડા રાવલસર જેવા ગામની સીમમાં આવેલી લગભગ 28 જેટલી પ્રોપર્ટી જેમાં જમીનો અને પ્લોટોના વેચાણ દસ્તાવેજો પોતાના અને પરિવારની મહિલાઓના નામે કરાવ્યા હતા.
જ્યારે જામનગરના ઢીચડા ગામની ‘નંદ વિદ્યા નિકેતન સ્કૂલ’ની 7,021 ચો.મી. મિલકતમાં 50% હિસ્સો દોમડીયા દંપતીએ સિક્યુરિટી પેટે પોતાના નામે કરાવ્યો હતો. પાંચ વર્ષ સુધી કરોડોનું વ્યાજ ચૂકવ્યા બાદ પણ સ્કૂલની 100% મિલકતનો કબજા વગરનો કરાર પુત્ર વિશાલ દોમડીયાના નામે કરાયો હોવાનો આક્ષેપ છે.
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