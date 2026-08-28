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રોલ્સ રોયસમાં ફરતા બિલ્ડરે વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ટૂંકાવ્યું હતું જીવન, જામનગરના 11 લોકો સામે ફરિયાદ

Meraman Parmar Death Case: ગુજરાતના જામનગર અને અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટમાં મોટું નામ ગણાતા જામનગરના બિલ્ડર  ગત વર્ષ 2025ના જાન્યુઆરીમાં આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. હવે દોઢ વર્ષ બાદ આ આપઘાત કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 28, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:24 PM IST
રોલ્સ રોયસમાં ફરતા બિલ્ડરે વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ટૂંકાવ્યું હતું જીવન, જામનગરના 11 લોકો સામે ફરિયાદ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રોલ્સ રોયસમાં ફરતા બિલ્ડરે વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ટૂંકાવ્યું હતું જીવન, જામનગરના 11 લોક
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